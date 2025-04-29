"Японська Баба Ванга" попередила про катастрофу в липні: її пророцтва вже збувалися

Що відомо про японську "Бабу Вангу"

Японська "Баба Ванга" - це художниця манґи Рьо Тацукі. Вона стала відомою завдяки своїм моторошно точним прогнозам про події, які відбувалися по всьому світі. І її точне передбачення деяких руйнівних катастроф часто викликає порівняння зі знаменитою провидицею з Болгарії Бабою Вангою.

Тацукі правильно передбачила смерть Фредді Мерк'юрі, принцеси Діани, низку важливих світових подій, зокрема землетрус у Кобе 2011 року та навіть пандемію Covid-19.

У 1999 році Тацукі випустила книгу "Майбутнє, яке я бачила" і з часом дуже багато її передбачень справдилися, через що художниця стала відомою. Вперше передчуття та сни вона побачила ще на початку 1980-х.

У книзі вона описувала, що побачила уві сні фронтмена гурту Queen, який раптово помирає 24 листопада 1976 року. Рівно через 15 років співак помер у віці 45 років від ускладнень, спричинених СНІДом.

У іншому сні Тацукі бачила жінку, що стояла в кінці коридору палацу. Зупинившись в кінці, вона побачила портрет блондинки, яка тримала немовля і фото з підписом "Діана". А за декілька років вона побачила ту саму жінку, яка загинула в автокатастрофі.

У 1995 році художниця розповіла сон про старого, який привів її до "тріщин в землі" і це було передбачення про японське місто Кобе, яке трісне через 15 років або 15 днів. Це пророцтво також справдилося, бо у Кобе стався сильний землетрус, який забрав життя понад 5000 людей.

11 березня 2011 року стався підводний землетрус, який спричинив величезне цунамі, внаслідок якого загинуло майже 20 000 людей.

У своїй книзі Тацукі написала: "Через 25 років, у 2020 році з'явиться невідомий вірус, який зникне після піку у квітні та знову з'явиться через 10 років". Експерти кажуть, що це було попередження про пандемію.

Про що попереджає Тацукі людство у 2025 році

Пророчиця прогнозує мегацунамі, яке вдарить по її рідній Японії в липні 2025 року. Вона сказала, що бачила видіння "киплячого" океану на півдні країни. Також вона стверджує, що передбачує виверження підводного вулкана, яке вплине на кілька країн Азії й найбільше постраждають Тайвань, Індонезія та Північні Маріанські острови.

Зону удару провидиця описала як форму ромба, що охоплює азійські країни. У свої пророчих снах вона бачила "драконоподібні фігури", які деякі пов'язують з візуальними візерунками поблизу Гаваїв та інших вразливих частин узбережжя.

Хоча експерти закликають до обережності в інтерпретації таких заяв, вони визнають вразливість Японії до сейсмічних подій. Розташована на Тихоокеанському вогняному кільці, країна є домівкою для Нанкайської западини - прибережного регіону, який вчені давно визначили як здатний спричинити сильний землетрус і подальше цунамі.

І хоча твердження Тацукі "не мають наукових підстав", сейсмологи зазначили, що місце, яке вона описує, не є неймовірним з геологічної точки зору. Можливо японська "Баба Ванга" має рацію, оскільки кілька днів тому посольство Китаю опублікувало попередження для громадян Японії про те, що є ймовірність мегаземлетрусу, що може вбити тисячі людей.

Японія, яка є однією з найбільш схильних до землетрусів країн світу, може зазнати економічних збитків на 1,81 трильйона доларів - таку оцінку уряд дав ще у січні. Японська комісія з розслідування землетрусів збільшила ймовірність мегаземлетрусу протягом наступних 30 років до понад 80%.