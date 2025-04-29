"Японская Баба Ванга" предупредила о катастрофе в июле: ее пророчества уже сбывались

Что известно о японской "Бабе Ванге"

Японская "Баба Ванга" - это художница манги Рё Тацуки. Она стала известной благодаря своим жутко точным прогнозам о событиях, которые происходили по всему миру. И ее точное предсказание некоторых разрушительных катастроф часто вызывает сравнение со знаменитой провидицей из Болгарии Бабой Вангой.

Тацуки правильно предсказала смерть Фредди Меркьюри, принцессы Дианы, ряд важных мировых событий, в частности землетрясение в Кобе 2011 года и даже пандемию Covid-19.

В 1999 году Тацуки выпустила книгу "Будущее, которое я видела" и со временем очень много ее предсказаний сбылись, из-за чего художница стала известной. Впервые предчувствия и сны она увидела еще в начале 1980-х.

В книге она описывала, что увидела во сне фронтмена группы Queen, который внезапно умирает 24 ноября 1976 года. Ровно через 15 лет певец умер в возрасте 45 лет от осложнений, вызванных СПИДом.

В другом сне Тацуки видела женщину, стоявшую в конце коридора дворца. Остановившись в конце, она увидела портрет блондинки, которая держала младенца и фото с подписью "Диана". А через несколько лет она увидела ту самую женщину, которая погибла в автокатастрофе.

В 1995 году художница рассказала сон о старике, который привел ее к "трещинам в земле" и это было предсказание о японском городе Кобе, который треснет через 15 лет или 15 дней. Это пророчество также сбылось, потому что в Кобе произошло сильное землетрясение, которое унесло жизни более 5000 человек.

11 марта 2011 года произошло подводное землетрясение, которое вызвало огромное цунами, в результате которого погибло почти 20 000 человек.

В своей книге Тацуки написала: "Через 25 лет, в 2020 году появится неизвестный вирус, который исчезнет после пика в апреле и снова появится через 10 лет". Эксперты говорят, что это было предупреждение о пандемии.

О чем предупреждает Тацуки человечество в 2025 году

Пророчица прогнозирует мегацунами, которое ударит по ее родной Японии в июле 2025 года. Она сказала, что видела видение "кипящего" океана на юге страны. Также она утверждает, что предсказывает извержение подводного вулкана, которое повлияет на несколько стран Азии и больше всего пострадают Тайвань, Индонезия и Северные Марианские острова.

Зону удара провидица описала как форму ромба, охватывающего азиатские страны. В своих пророческих снах она видела "драконоподобные фигуры", которые некоторые связывают с визуальными узорами вблизи Гавайев и других уязвимых частей побережья.

Хотя эксперты призывают к осторожности в интерпретации таких заявлений, они признают уязвимость Японии к сейсмическим событиям. Расположенная на Тихоокеанском огненном кольце, страна является домом для Нанкайской впадины - прибрежного региона, который ученые давно определили как способный вызвать сильное землетрясение и последующее цунами.

И хотя утверждения Тацуки "не имеют научных оснований", сейсмологи отметили, что место, которое она описывает, не является невероятным с геологической точки зрения. Возможно японская "Баба Ванга" права, поскольку несколько дней назад посольство Китая опубликовало предупреждение для граждан Японии о том, что есть вероятность мегаземлетрясения, которое может убить тысячи людей.

Япония, которая является одной из наиболее подверженных землетрясениям стран мира, может понести экономический ущерб на 1,81 триллиона долларов - такую оценку правительство дало еще в январе. Японская комиссия по расследованию землетрясений увеличила вероятность мегаземлетрясения в течение следующих 30 лет до более 80%.