"Лякає" військова форма. "Янголів Азову" виганяли з бізнес-форуму: деталі скандалу

З чого усе почалося

Волонтерка та очільниця "Янголів Азову" розповіла, що Патронатну службу запросили на бізнес-форум від YBC. Планувалося, що там представники організації поспілкуються з українськими бізнесменами, розкажуть про свою діяльність. Але усе сталося інакше, Толкачову просили сховатися, а потім навіть виганяли.

"За 30 хвилин після того, як ми знаходилися на цьому заході, підійшла одна з представниць організаторів. І попросила сховатися десь у кутку, тому що чоловіків, які знаходяться на цьому заході, лякає військова форма... До нас підійшла людина і попросила покинути захід через те, що гостів лякає військова форма", - розповіла волонтерка.

Що про усе це думає очільниця "Янголів Азову"

Толкачова зазначила, що їй важко коментувати інцидент. Волонтерка назвала цю ситуацію проявом зневаги.

"У центрі Києва, у 2023 році. Коли йде війна, коли наші хлопці гинуть у найстрашніших боях, коли ми їх ховаємо кожного дня... За фактом просто зневага до болю. Чесно, не знаю, як передати емоції, які ми відчуваємо. Вибачте, але це гидко", - заявила вона.

Як на скандал реагує YBC

У бізнес-клубі швидко відреагували на скандал, адже суспільство відкрито засудило інцидент. На сторінці YBC з'явилося відео з вибаченнями. Також виправдатися вирішив засновник клубу Андрій Остапчук.

"Ми приносимо свої вибачення військовим Азову особисто і усім, чиї почуття зачепила ця ситуація. Думка і позиція людини, яка працювала в нашій команді, не є позицією клубу і її учасників В клубі понад 70 співробітників. Ми постійно працюємо над тим, щоб бути одним організмом і сповідувати єдині цінності. На жаль, це виходить не завжди. Для нас це великий урок", - заявив він.

Як реагують українці

Виправдання Остапчука обурили українців ще більше. У коментарях під його дописом користувачі пишуть:

"Засуньте свою допомогу тепер до д*пи собі і вашим співробітникам. Ніхто із військових, які мають повагу до себе і побратимів, її від вас не прийме. Вибачення теж можете засунути туди ж"

Ваші вибачення навіть не адресовані українській нації, а лише тим, чиї почуття зачепила ця ситуація. Прокиньтесь нарешті!"

"Боже, як це все низько… Дно пробито. За кого мій чоловік приїхав воювати! Потрібно нарешті всіх-всіх мобілізувати, щоб бізнесмени, їх діти, рідні - усі пізнали всю насолоду війни!".

Реакція українців на вибачення Остапчука (скріншот)