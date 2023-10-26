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"Який совок". У Сумах військовому відмовили у пільговому проїзді поїздом УЗ

Суми, Четвер 26 жовтня 2023 10:51
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"Який совок". У Сумах військовому відмовили у пільговому проїзді поїздом УЗ У сумах бійцю відмовили у пільговому проїзді (колаж РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова

У Сумах військовому відмовили у пільговому проїзді у касі Укрзалізниці. Річ у тому, що боєць сам вирізав з бланку талони.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на публікацію Олега Васильєва у Facebook.

Деталі скандалу у Сумах

Так, учасник бойових дій Володимир Кучма хотів скористатися пільговим проїздом. Йому в цьому відмовила касир через те, що він сам вирізав із бланку талони.

Співробітник УЗ діяла за інструкцією та навіть зачитала військовослужбовцеві виписку з книги з нормативами.

"Відрізати талони з бланка може тільки касир, інакше папірці стають недійсними. На цих купонах немає ні водяних знаків, ні серійного номера. Однак ці клаптики паперу мають статус документів суворої звітності, інакше не було б інструкцій, що і як відрізати", - написав Васильєв.

До речі, бланк із талонами видається на 5 років. Якщо військовослужбовець раптом його втратить, то він втрачає пільги на найближчі 2-3 роки.

"Ця бюрократія навіть не проблема Укрзалізниці. Бо відрізання пільгових талонів - це державна система. Замість того, щоб видати солдату грошову компенсацію на квитки - застосовуються канцелярські методи з різними маніпуляціями", - обурився Олег.

Реакція українців на скандал

У коментарях українці написали, що це справжнісінька бюрократія і під час воєнного стану її потрібно було скасувати.

  • Той, хто придумав таку процедуру і не передбачивши полегшеної системи під час воєнного стану – корисний ідіот, який грає на руку нашого врага. А жінка-касир – лише гвинтик заіржавілої пострадянської системи.
  • Синхронізуємось із новою командою МОУ, щоб усі ці анахронізми прибрати і процес був цифровим через додаток – як для учасників боєвих дій, так і для діючих військовослужбовців, яким потрібно терміново їхати.
  • Який совок...
  • Жаль, що людина зробила не свою роботу і за це їй мається клопіт.
  • Погана бюрократія, але касир відпрацювала в цій бюрократії згідно з інструкцією про те до неї не має бути.

Нагадаємо, що в електричці під Львовом хлопці мало не рознесли поїзд разом із людьми.

А раніше Укрзалізниця потрапила до скандалу через російський шансон.

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Укрзалізниця