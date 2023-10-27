"Пугает" военная форма. "Ангелов Азова" выгоняли с бизнес-форума: детали скандала

Руководитель Патронатной службы "Азова" Елена Толкачева рассказала об возмутительной ситуации. Организацию пригласили на бизнес-форум, а затем людей в военной форме просили "спрятаться", потому что они якобы пугали других.
РБК-Украина (проект Styler) сообщает о деталях скандала. Как оказалось, впоследствии в организации, проводившей бизнес-форум, решили оправдаться, но это не спасло их от хейта.
При подготовке материала использовались источники: Telegram-канал Елены Толкачевой, instagram Young Business Club, facebook-страница основателя клуба Андрея Остапчука.
Волонтер и глава "Ангелов Азова" рассказала, что Патронатную службу пригласили на бизнес-форум от YBC. Планировалось, что представители организации пообщаются с украинскими бизнесменами, расскажут о своей деятельности. Но все произошло иначе, Толкачеву просили спрятаться, а потом даже выгоняли.
"Через 30 минут после того, как мы находились на этом мероприятии, подошла одна из представительниц организаторов. И попросила спрятаться где-то в углу, потому что находящихся на этом мероприятии мужчин пугает военная форма... К нам подошел человек и попросил покинуть мероприятие. из-за того, что гостей пугает военная форма", - рассказала волонтер.
Толкачева отметила, что ей сложно комментировать инцидент. Волонтер назвала эту ситуацию проявлением пренебрежения.
"В центре Киева, в 2023 году. Когда идет война, когда наши ребята гибнут в самых страшных боях, когда мы их прячем каждый день... По факту просто пренебрежение болью. Честно, не знаю, как передать испытываемые нами эмоции. Извините, но это мерзко", - заявила она.
В бизнес-клубе быстро отреагировали на скандал, ведь общество открыто осудило инцидент. На странице YBC появилось видео с извинениями. Также оправдаться решил основатель клуба Андрей Остапчук.
"Мы приносим свои извинения военным Азову лично и всем, чьи чувства задела эта ситуация. Мнение и позиция человека, работавшего в нашей команде, не является позицией клуба и его участников В клубе более 70 сотрудников. Мы постоянно работаем над тем, чтобы быть одним организмом и исповедовать единые ценности. К сожалению, это выходит не всегда. Для нас это большой урок", - заявил он.
Оправдание Остапчука возмутило украинцев еще больше. В комментариях под его постом пользователи пишут:
Реакция украинцев на извинения Остапчука (скриншот)
Напомним, недавно в Киеве таксист отказался говорить на украинском и выставил вещи пассажиров.
Также мы уже рассказывали, что в Сумах военном отказали в льготном проезде на поезде УЗ.