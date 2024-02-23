"Відпала штора, сміття на стінах". Пасажирка поскаржилася на "покращене купе" УЗ

Укрзалізниця потрапила в черговий скандал через сервіс. Пасажирка поїзда №194 Ясіня – Кривий Ріг поскаржилася на те, що їй продали квитки у покращене купе, яке таким не було. Ба більше, в купе відпадала штора, було сміття.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Олега Васильєва, який поділився цим інцидентом.

Деталі скандалу в потязі УЗ

Пасажирка Каріна Тищенко зіткнулася із дилемою, хто ж винен у помилці під час формування поїзда, де вагон 1-го класу виявився класом нижче.

За словами жінки, 18 лютого 2024 року, вона купила квиток у купейний вагон 1-го класу за 800 гривень.

Згодом, виявилося, що він нічим не відрізнявся від іншого купейного вагону де місце коштує на 200 гривень дешевше тобто 600 грн.

Коли вона звернулася на гарячу лінію УЗ, їй сказали, що згаданий вагон має 1-ий клас фірмовості та порадили зробити у начальника поїзда позначення на квитку про невідповідність класу вагону.

Мовляв, це дозволить повернути різницю вартості квитка.Але компенсація жінка так і не змогла отримати, начальник поїзда заявив, що за документами - це вагон 2-го класу і відмовився ставити на квитку позначку.

Тобто, виявилося, що у квитковій базі пасажирської компанії УЗ одні дані, а вагонне депо Кривого Рогу формує поїзд за своїми "лекалами".

Ба більше, Каріна показала на відео, як виглядало її купе, але згодом вона видалила своє відео з TikTok з незрозумілих причин.

Відео можна подивитися за посиланням.