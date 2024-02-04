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"Якась жесть": Alyona Alyona поскаржилася на проблеми після фіналу Нацвідбору

Артистка розповіла про проблеми з голосом (фото: instagram.com/alyona.alyona.official)
Автор: Поліна Іваненко

Реперка Alyona Alyona, яка разом зі співачкою Jerry Heil бере участь у Нацвідборі на Євробачення, розповіла про свій стан після виступу у фіналі. Артистка поскаржилася на проблеми зі здоров'ям.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Stories, якими реперка поділилася в Instagram.

Що сталося

На ранок після фіналу Alyona Alyona розповіла, що її "ларингіти-фарингіти опустилися у бронхіт". Реперка почала "хрипіти", її голос був втомленим.

"Вчора остання крапелька здоров'я мене покинула... Це якась жесть", - зізналася артистка.

Співачка поскаржилася на свій стан (скріншот)

Втім, Alyona Alyona не втрачає позитиву. Вона зазначила, що їй потрібно лікувати свій організм, але її тішить те, що сьогодні, під час оголошення переможців Нацвідбору, їй не доведеться знову виступати.

"Рада, що сьогодні співати не треба. Господи, допоможи", - розповіла Alyona Alyona.

Окрім цього, реперка подякувала українцям за підтримку. Вона зазначила, що пишається мешканцями нашої країни, які активно голосують та намагаються "прорватися" в "Дію" навіть попри те, що мобільний застосунок не працював через велику активність користувачів.

Реперка звернулася до українців (скріншот)

Як Alyona Alyona та Jerry Heil виступили у фіналі

Реперка та співачка, яким букмекери пророкують перемогу у Нацвідборі, "запалили" зі своєю піснею Teresa & Maria. Члени журі позитивно прокоментували виступ дівчат. Втім, Андрій Данилко зазначав, що йому не вистачило "взаємодії між співачками". 

А ось Джамала похвалила яскравий текст та продакшн усієї пісні. Також висловився й Сергій Танчинець, який назвав трек хітом.

 

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