Хто така Катерина Заботкіна, якою всі захоплюються після Нацвідбору

3 лютого відгримів фінал Нацвідбору на Євробачення, конкурсанти виступили зі своїми піснями, а зіркові гості потішили глядачів своїми номерами. Втім, особливу увагу привернула сурдоперекладачка Катерина Заботкіна, яку у мережі вже назвали "головною переможницею" Нацвідбору.

Під час написання матеріалу було використано джерела: Instagram-сторінка "Суспільне Євробачення", Facebook та Instagram Заботкіної, сайт Informator, інтерв'ю сурдоперекладачки для проекту "Твій день".

РБК-Україна (проект Styler) розповідає, що відомо про дівчину та як на її сурдопереклад Нацвідбору реагують українці.

Дівчина, яка "співає" без слів

Цього року на Нацвідборі вперше транслювали фінал жестовою мовою. Завдяки Заботкіній пісні конкурсантів та гостей шоу могли "почути" усі. Дівчина передавала суть тексту та навіть мелодію, вона дуже вразила усіх своїми жестами та мімікою.

Дівчину засипали компліментами (фото: instagram.com/katrincare)

Перекладачка жестової мови стала зіркою мережі. У коментарях про неї пишуть таке:

"Вона готова їхати на Євробачення?"

"Це було неймовірно! Навіть деколи цікавіше було дивитись на неї, ніж на шоу. Від цієї дівчини йшла неймовірна енергія, дуже дякую за професійно виконаний переклад!"

"Вона неймовірна! Щира подяка за позитивні емоції"

"Це був найкращий виступ! Хочу проголосувати за неї"

"Окрема подяка, дівчина - талант!".

Що відомо про Заботкіну

Перекладачка жестової мови з дитинства мріяла про сцену, але виявилося, що вона навряд чи когось вразить своїм співом. Втім, у 16 років Заботкіна потрапила на музичний фестиваль, де вона побачила сурдоперекладачів, що "співали" без слів. І тоді дівчина дуже зацікавилася цією справою.

Хто така Катерина Заботкіна (фото: instagram.com/katrincare)

Спочатку вона займалася самостійно, а потім Заботкіна знайшла професійного викладача. Талант дівчини вже давно помітили українські зірки. Сурдоперекладачка виступала на фестивалях, вона робила "переклад" пісень Артема Пивоварова, Наді Дорофєєва, Вєрки Сердючки та багатьох інших артистів.

Нині дівчині 25 років, вона приділяє улюбленій справі чимало часу. Для того, аби зробити жестовий переклад пісні, вона може витрачати від двох днів та навіть до двох тижнів.

Заботкіна активно веде соцмережі та часто ділиться своїми фото. У соцмережах дівчина розповідає про життя. Вона брала участь у благодійних марафонах, а також часто показує цікаві "луки" та просто спогади про пригоди.

Сурдоперекладачка Нацвідбору (фото: instagram.com/katrincare)