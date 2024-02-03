Нацвідбір на Євробачення 2024: яскравий виступ Jerry Heil та Alyona Alyona (відео)
Jerry Heil і Alyona Alyona виступили у Нацвідборі на Євробачення 2024, запаливши сцену конкурсу виконанням пісні “Teresa & Maria".
РБК-Україна (проект Styler) пропонує насолодитися виступом співачок, яким букмекери і деякі юзери пророкують перемогу.
Своєю піснею Jerry Heil та Alyona Alyona говорять про необхідність єднання між будь-ким задля добрих справ і важливих перемог.
Співачки “щиро вірять в перемогу правди”, однак “в світі, сповненому шуму, ми будемо почутими лише, якщо будемо обʼєднаними і говоритимемо злагоджено".
Андрій Данилко після виступу сказав, що йому "не вистачає взаємодії між співачками", але сказав, що їхня пісня дуже "актуальна сьогодні".
Джамала відзначила якісний продакшн треку, а також яскраві куплети і приспів.
Сергій Танчинець сказав, що ця пісня - хіт, від якого у нього мурашки.
"Чи побачать в Європі у приспіві релігійний підтекст, не знаю. Але пісня потужна", - додав він.
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