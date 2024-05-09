"Какая грация": известная украинская актриса предстала в смелом образе (фото)

Валерия Ходос - известная украинская актриса, которая часто играет достаточно эмоциональных героинь. Но в жизни женщина показывает свой характер еще и в фотосессиях.

Об этом рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Facebook -пост женщины.

Валерия Ходос показала смелые фото с собакой

Известная актриса украинских мелодрам довольно популярна, ведь ее знают, как профессионала своего дела и просто как красивую женщину.

Валерия за последнее время очень сильно изменилась, она похудела, подтянула свою фигуру и сменила имидж и прическу. Если раньше актриса ходила с длинными волосами, которые придавали ей шарм, то сейчас Валерия подстригла каре и челку, которая спадает по обеим сторонам лица.

Все это благодаря спорту, на который Лера ходит регулярно и демонстрирует это в своих stories. Она посещает групповые занятия в спорткомплексе, и они помогают ей держать себя в форме и делать смелые фотосессии.

Так, например, Валерия показала фото в черном соблазнительном платье, красных остроносых туфлях и с собакой в руках, по кличке Рольчик.

Валерия Ходос в новой фотосессии (фото: facebook.com/valeriia.khodos)

Эти кадры выглядят очень оригинальными и непохожими на другие фото Ходос, ведь в таком амплуа она еще не появлялась перед широкой публикой.

Стоит заметить, что собака в кадре выглядит очень послушной и спокойной, такое впечатление, будто она на чем-то сосредоточена.

Свой волшебный лук для фотосессии, Лера дополнила довольно ярким макияжем, где акцентом стали красные губы, гармонирующие с туфлями и делающие образ более сексуальным.