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Анна Кошмал показала, як стильно "обіграти" трендові речі цієї весни (фото)

Вівторок 09 квітня 2024 09:11
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Анна Кошмал показала, як стильно "обіграти" трендові речі цієї весни (фото) Анна Кошмал (фото: instagram.com/smorkovkina)
Автор: Юлія Любченко

Анна Кошмал у своїй соціальній мережі дуже часто демонструє процес своїх зборів на прогулянки, заходи, зйомки або ж театральні вистави.

Про те, які образи цього разу показала акторка, розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram-stories Анни.

Анна Кошмал показала стильні весняні луки

Анна - молода і дуже приваблива жінка, яка любить носити красивий одяг та складає цікаві й трендові образи. Та часто за допомогою у виборі, Кошмал звертається до своїх підписників.

Так, наприклад, цього разу Аня показала два весняних образи, які є дуже різними, але трендовими.

Спочатку зірка українських серіалів одягла модний чорний костюм, який складається з класичних брюк, жилету та піджака. А також доповнила його невеликою сумкою та туфлями.

Цей лук вийшов більш офіційним, аніж прогулянковим, проте виглядає чудово та підкреслює фігуру Анни.

Анна Кошмал показала, як стильно &quot;обіграти&quot; трендові речі цієї весни (фото)Анна Кошмал показала, як стильно &quot;обіграти&quot; трендові речі цієї весни (фото)Анна Кошмал показала, як стильно &quot;обіграти&quot; трендові речі цієї весни (фото)Анна Кошмал показала, як стильно &quot;обіграти&quot; трендові речі цієї весни (фото)Анна Кошмал показала, як стильно &quot;обіграти&quot; трендові речі цієї весни (фото)

Трендовий лук Анни Кошмал (скриншот)

У наступних stories акторка одягнула білу сорочку у смужку, брюки кольору світлий хакі та твідовий піджак з модним візерунком, який вважається трендом вже кілька років поспіль.

Для того, щоб образ виглядав цілісним, Аня додала до нього коричневу сумку та чорні туфлі на підборах. І саме в ньому Кошмал відправилась на прогулянку Києвом та показала цей процес у своєму Instagram.

Анна Кошмал показала, як стильно &quot;обіграти&quot; трендові речі цієї весни (фото)Анна Кошмал показала, як стильно &quot;обіграти&quot; трендові речі цієї весни (фото)Анна Кошмал показала, як стильно &quot;обіграти&quot; трендові речі цієї весни (фото)Анна Кошмал показала, як стильно &quot;обіграти&quot; трендові речі цієї весни (фото)

Анна Кошмал показала вибраний лук для прогулянки (скриншоти)

Раніше ми розповідали, як Анна Кошмал показала стильний весняний лук.

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Анна Кошмал Модні тренди Акторка
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