ua en ru
Пн, 22 квітня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Популярна українська акторка у новій фотосесії показала, як виглядає ніжність (фото)

Понеділок 22 квітня 2024 20:10
UA EN RU
Популярна українська акторка у новій фотосесії показала, як виглядає ніжність (фото) Анастасія Цимбалару (фото: instagram.com/nastya_tsymbalaru)
Автор: Юлія Любченко

Анастасія Цимбалару останнім часом почала дуже активно брати участь у фотосесіях, до того ж робить це акторка виключно для себе.

Детальніше про нові кадри Анастасії, розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram-допис акторки.

Анастасія Цимбалару показала ніжні кадри з нової фотосесії

Як відомо, Цимбалару не так давно розійшлась зі своїм чоловіком й не менш популярним актором Григорієм Баклановим. Їхній розрив відбувся дуже неочікувано для оточення, проте дуже лаконічно та гармонійно між ними самими.

Саме після цієї життєвої події Анастасія стала часто приміряти на себе різні образи за допомогою фотосесій. І насправді - це дуже правильний крок, аби віднайти у собі щось нове, поглянути на себе з різних сторін та оцінити.

Загалом для жінок фотосесія - це такий собі психологічний прийом, він робить нас більш впевненими у своїй красі та силі, розкриває нові грані та дарує заряд позитиву надовго. І чим більше фотосесій у житті жінки, тим більше вона вірить у себе та адекватно оцінює свої якості, як зовнішні, так і внутрішні.

Цього разу Настя захотіла побачити себе з дуже жіночної та ніжної сторони, тому її образ є витонченим та у світлих тонах.

Акторка вибрала білий топ з відкритими плечима та бежеві брюки. Такі кольори у поєднанні з зовнішніми даними актриси виглядають дуже витончено.

Популярна українська акторка у новій фотосесії показала, як виглядає ніжність (фото)Популярна українська акторка у новій фотосесії показала, як виглядає ніжність (фото)Популярна українська акторка у новій фотосесії показала, як виглядає ніжність (фото)Популярна українська акторка у новій фотосесії показала, як виглядає ніжність (фото)Популярна українська акторка у новій фотосесії показала, як виглядає ніжність (фото)

Анастасія Цимбалару показала свою ніжність у новій фотосесії (фото: instagram.com/nastya_tsymbalaru)

Для цього ж образу Цимбалару зробила легкий макіяж у натуральних відтінках та накрутила локони.

А ось самі фотокартки є як у чорно-білих тонах, так і кольорові. І варто сказати, що обидва варіанти розкривають тендітну сторону акторки.

"Будь з тим, хто робить тебе щасливим", - лаконічно підписали свої кадри Цимбалару.

Популярна українська акторка у новій фотосесії показала, як виглядає ніжність (фото)Популярна українська акторка у новій фотосесії показала, як виглядає ніжність (фото)Популярна українська акторка у новій фотосесії показала, як виглядає ніжність (фото)

Анастасія Цимбалару у ніжному образі (фото: instagram.com/nastya_tsymbalaru)

Раніше ми розповідали, як відома акторка заінтригувала кадрами після розлучення.

Також пропонуємо вашій увазі оригінальну фотосесію Цимбалару.

Читайте РБК-Україна в Google News
Модні тренди Зірки шоу-бізнесу Акторка
NEWS
Про важкий період для України, новий "прогноз" та Telegram: головне з інтервʼю Буданова
Про важкий період для України, новий "прогноз" та Telegram: головне з інтервʼю Буданова