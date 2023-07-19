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"Як вони нас ненавидять": у Туреччині росіянка штовхнула доньку відомої української актриси

У Туреччині українська акторка поскандалила з росіянкою (колаж: Styler)
Автор: Тетяна Самарук

Відома українська актриса Олена Світлицька в Туреччині зіткнулася з неадекватною росіянкою. Неприємний інцидент стався в ліфті, в якому вона їхала зі своїми дітьми.

Про це вона розповіла на своїй сторінці в Instagram.

Деталі інциденту

За її словами, трирічна дочка актриси Марія дуже любить натискати на кнопки в ліфті. Однак росіянка схопила дитину за руку і штовхнула. До того ж жінка ще й нахамила Світлицькій.

"Хапає її за руку і так просто жбурляє. Я кажу: "А чого ви зачіпаєте мою дитину?", а вона відповідає: "За дітьми своїми стежте". Я їй сказала, що кожна людина має право на свободу і недоторканність. Вона доїхала до свого поверху і вибігла", - розповіла Світлицька.

Олена Світлицька поскаржилась на росіянку (фото: скриншот)

Така агресія з боку громадянки РФ сталася після того, як вона почула українську мову.

"При чому знаєте, чому вона це зробила? Бо одразу почула українську мову. Вона знервована вже така була. У Віри ще було намисто жовто-блакитне. Боже, як вони нас ненавидять просто, ви навіть не уявляєте!" - сказала Світлицька.

Після інциденту акторка пішла скаржитися на ресепшен, бо захист дітей для неї завжди на першому місці.

"Такого ставлення до своїх дітей терпіти не буду", - додала вона.

Зокрема, зараз Олена чекає на реакцію співробітників готелю. Вона каже, що всі проблеми потрібно вирішувати цивілізовано.

Олена Світлицька поскаржилась на росіянку (фото: скриншот)

Що відомо про Олену Світлицьку

Народилася вона у селищі Драбів Черкаської області. Навчалась у Київському Національному університеті театру, кіно і телебачення їм. І. К. Карпенка-Карого, кінофакультет, спеціальність диктор та ведуча програм телебачення.

Популярність їй принесла роль Насті в серіалі "Ментовські війни. Одеса". Також вона зіграла в серіалах: "Хто ти?", "Біль чужої втрати", "Алмазна корона", "Формула щастя", "За вітриною".

Олена Світлицька (фото: instagram.com/olena_svitlytska)

Раніше ми повідомляли, що на фестивалі у Німеччині росіянка накинулася на українку.

Також ми писали, що в Іспанії неадекватна росіянка накинулася на українців та почала вигукувати лайки.

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