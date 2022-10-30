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"Мало обстрілювали": в Іспанії неадекватна росіянка накинулася на українців (відео)

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Іспанія, Неділя 30 жовтня 2022 15:32
"Мало обстрілювали": в Іспанії неадекватна росіянка накинулася на українців (відео) Фото: На українців напали в Іспанії (Getty Images)
Автор: Анна Шиканова

У муніципалітеті Кальпе в Іспанії неадекватна росіянка накинулась на українців. Вона підійшла до невеликого мітингу та почала вигукувати лайки, а потім заявила, що Україну "мало обстрілюють".

Відео інциденту опублікувала українська блогерка та журналістка Раміна Есхакзакай.

Група українців у вишиванках, з українськими прапорами та плакатами зібралася на невеликий мітинг проти війни на набережній у муніципалітеті Кальпе. Але заходи припали не до смаку російськомовній жінці, і вона вирішила висловити власну думку.

За словами очевидців, жінка, ймовірно, була у стані алкогольного сп'яніння чи просто неадекватна. Вона кричала на українців із використанням нецензурних слів кілька хвилин, а потім заявила, що її звуть "Володимир Путін".

Вона показувала українцям середній палець та говорила, що Україну "мало обстрілюють". Раптом у середині скандалу вона дістала пов'язану синьо-жовту стрічку із сумки та заявила, що турбується за українців і почала говорити про любов до України.

Одна з українок спокійно їй спробувала пояснити, що їй довелося виїхати з рідної країни й вона важко вивезла рідних у безпечне місце - через постійні бомбардування Росії.

На що росіянка знову змінила думку і заявила, що "мало вас там бомблять".

Обережно! Відео містить нецензурну лексику. 18+

До речі, раніше ми повідомляли, що в Молдові напали на українську співачку неадеквати з РФ.

А також ми розповідали про те, що в Німеччині поліція провела обшуки у росіянки, яка знущалася з українок і підтримувала війну.

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