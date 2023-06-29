"Облила водою і вдарила по голові". На фестивалі у Німеччині росіянка накинулася на українку
У Німеччині на музичному фестивалі агресивна росіянка накинулась у натовпі на українку. Вона звинуватила її у тому, що на фронті гинуть окупанти.
Про деталі скандалу розповіла на Facebook подруга постраждалої Юлія Федорова.
Деталі скандалу
Юлія повідомила, що росіянка кинулася на українку просто посеред танцполу.
"Вона вдарила мою подругу, накричала на неї і образила прямо посеред танцполу. Багато людей бачили це. Але не всі зрозуміли, що російська су*а звинуватила мою подругу в тому, що вона "нацистка і вбиває росіян". Моя подруга була в шоці. і втратила дар мови, а росіянка в істериці кричала на неї. Пізніше я дізналася, що росіянка також облила мою подругу водою і вдарила по голові", - написала Федорова.
Реакція організаторів музичного заходу
Цікаво, що організатори фестивалю навіть не намагалися розібратися, що сталося, а попросили росіянку та українку залишити подію.
"Що було абсолютно несправедливо стосовно людини, яку образили без причини", - зазначила Юлія.
"Мої друзі знають, що я не ненавиджу всіх росіян навколо. Я досі підтримую дружбу та добрі стосунки з росіянами, які відкрито заявляли про певну політичну позицію. Але я ігнорую тих, хто досі уникає теми. І я зневажаю тих, хто підтримує це ла*но. Ця війна зруйнувала все наше життя", - висловила свою позицію подруга постраждалої.
Як згодом з'ясувалося, винницею конфлікту стала росіянка Олександра Казакова. За її словами, причиною нападу на українку була футболка, в яку та була одягнена. Нібито на ній було написано щось образливе для росіян.
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