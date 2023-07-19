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Россиянка набросилась на дочь украинской актрисы в Турции из-за желто-синего ожерелья

В Турции украинская актриса поскандалила с россиянкой (коллаж: Styler)
Автор: Татьяна Самарук

Известная украинская актриса Елена Светлицкая в Турции столкнулась с неадекватной россиянкой. Неприятный инцидент произошел в лифте, в котором она ехала со своими детьми.

Об этом она рассказала на своей странице в Instagram.

Детали инцидента

По ее словам, трехлетняя дочь актрисы Мария очень любит нажимать на кнопки в лифте. Однако россиянка схватила ребенка за руку и толкнула. К тому же женщина еще и нахамила Светлицкой.

"Хватает ее за руку и так просто швыряет. Я говорю: "А чего вы трогаете моего ребенка?", а она отвечает: "За детьми своими следите". Я ей сказала, что каждый человек имеет право на свободу и неприкосновенность. Она доехала до своего этажа и выбежала", - рассказала Светлицкая.

Елена Светлицкая пожаловалась на россиянку (фото: скриншот)

Такая агрессия со стороны гражданки РФ произошла после того, как она услышала украинский язык.

"При чем знаете, почему она это сделала? Потому что сразу услышала украинский язык. Она нервная уже такая была. У Веры еще было ожерелье желто-голубое. Боже, как они нас ненавидят просто, вы даже не представляете!" - сказала Светлицкая.

После инцидента актриса пошла жаловаться на ресепшен, потому что защита детей для нее всегда на первом месте.

"Такого отношения к своим детям терпеть не буду", - добавила она.

В частности, сейчас Елена ждет реакции сотрудников гостиницы. Она говорит, что все проблемы нужно решать цивилизованно.

Елена Светлицкая пожаловалась на россиянку (фото: скриншот)

Что известно об Елене Светлицкой

Родилась она в поселке Драбов Черкасской области. Училась в Киевском национальном университете театра, кино и телевидения им. И. К. Карпенко-Карого, кинофакультет, специальность диктор и ведущая программ телевидения.

Известность ей принесла роль Насти в сериале "Ментовські війни. Одеса". Также она сыграла в сериалах: "Хто ти?", "Біль чужої втрати", "Алмазна корона", "Формула щастя", "За вітриною".

Елена Светлицкая (фото: instagram.com/olena_svitlytska)

Ранее мы сообщали, что на фестивале в Германии россиянка набросилась на украинку.

Также мы писали, что в Испании неадекватная россиянка набросилась на украинцев и начала выкрикивать ругательства.

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