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"Як з цим жити": донька Олі Полякової показала проблему, з якою зіткнулась у Лондоні

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Середа 09 листопада 2022 19:15
"Як з цим жити": донька Олі Полякової показала проблему, з якою зіткнулась у Лондоні Маша Полякова розповіла про проблеми у Лондоні (instagram.com.mashapolyakova)
Автор: Тетяна Самарук

Старша донька української співачки Олі Полякової - Маша, розповіла про проблему, з якою зіштовхнулася у Великій Британії. За словами дівчини, на її обличчі з'явилось велике висипання.

Про це вона розповіла на своїй сторінці в Instagram.

Дівчина пояснила, що у Лондоні її почали мучити висипання на шкірі обличчя.

"У мене є ось така ось проблема! Бачите моє обличчя? Я не знаю, що з ним сталось тут, у Лондоні. Я використала свій догляд, яким користувалася увесь цей час", - сказала Полякова.

Зокрема, поки дівчина була в Україні, то у неї не було такої проблеми. Утім, у Лондоні надто жорстка вода, тому погіршився стан шкіри.

&quot;Як з цим жити&quot;: донька Олі Полякової показала проблему, з якою зіткнулась у Лондоні&quot;Як з цим жити&quot;: донька Олі Полякової показала проблему, з якою зіткнулась у ЛондоніДонька Олі Полякової поскаржилась на поганий стан шкіри (скрін)

Зараз Марія планує якось вилікувати обличчя, тому придбала спеціальні косметичні засоби. Полякова сказала, якщо це не допоможе, то вона збирається повернутися додому.

"У мене була майже ідеальна шкіра, може десь міг з'явитися один прищик. Але тут дуже жорстка така вода. Я зараз придбала на величезну суму косметику від прищів. Якщо вона мені не допоможе, я просто вскриюся і поїду звідси. Як з цим жити? Це ж повний пи*дець!" - сказала Маша.

Раніше ми повідомляли, у який університет Лондона вступили донька Олі Полякової.

Також співачка поскаржилася на проблеми з освітою дочки.

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Оля Полякова певец