ua ru
Ср, 09 ноября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

"Как с этим жить": дочь Оли Поляковой показала проблему, с которой столкнулась в Лондоне

Новина українською →
Среда 09 ноября 2022 19:15
"Как с этим жить": дочь Оли Поляковой показала проблему, с которой столкнулась в Лондоне Маша Полякова рассказала о проблемах в Лондоне (instagram.com.mashapolyakova)
Автор: Татьяна Самарук

Старшая дочь украинской певицы Оли Поляковой - Маша, рассказала о проблеме, с которой столкнулась в Великобритании. По словам девушки, на ее лице появилась большая сыпь.

Об этом она рассказала на своей странице в Instagram.

Девушка объяснила, что в Лондоне ее начала мучить сыпь на коже лица.

"У меня есть вот такая вот проблема! Видите мое лицо? Я не знаю, что с ним произошло здесь, в Лондоне. Я использовала свой уход, которым пользовалась все это время", - сказала Полякова.

В частности, пока девушка была в Украине, у нее не было такой проблемы. Впрочем, в Лондоне слишком жесткая вода, поэтому ухудшилось состояние кожи.

&quot;Как с этим жить&quot;: дочь Оли Поляковой показала проблему, с которой столкнулась в Лондоне&quot;Как с этим жить&quot;: дочь Оли Поляковой показала проблему, с которой столкнулась в ЛондонеДочь Оли Поляковой пожаловалась на плохое состояние кожи (скрин)

Сейчас Мария планирует вылечить лицо, поэтому приобрела специальные косметические средства. Полякова сказала, если это не поможет, то она собирается вернуться домой.

"У меня была почти идеальная кожа, может где-то мог появиться один прыщик. Но тут очень жесткая такая вода. Я сейчас приобрела на огромную сумму косметику от прыщей. Если она мне не поможет, я просто вскроюсь и уеду отсюда. Как с этим жить? Это же полный пи*дец!" - сказала Маша.

Ранее мы сообщали, в какой университет Лондона поступили дочь Оли Поляковой.

Также певица пожаловалась на проблемы с образованием дочери.

Читайте РБК-Украина в Google News
Оля Полякова певец