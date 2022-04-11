"Як ти кухонна шафка?" Журналисты разыскали хозяйку квартиры в Бородянке

Фотография уцелевшего кухонного шкафчика с абсолютно целыми тарелками и васильевским керамическим петушком облетела весь интернет и СМИ. Ее даже превратили в печальный мем войны, так как она отображает состояние большинства украинцев.

Журналисты отыскали хозяйку этой квартиры из разрушенного дома в Бородянке Киевской области. Ее историю рассказали в эфире Единого телемарафона.

На дом, в котором осталась цела посуда вместе со шкафчиком и петушком, российские оккупанты сбросили две авиабомбы в первые дни войны. Надежда Дмитриевна в это время пряталась в подвале соседней многоэтажки.

25 февраля она вышла из своей квартиры и больше туда не вернулась. На следующий день она эвакуировалась из Бородянки на запад страны.

В Бородянке Надежда Дмитриевна поселилась еще в 1985 году, сразу, как этот дом построили. Авария на ЧАЭС забрала у нее мужа. И в Бородянке она осталась с двумя сыновьями. Сначала умер старший. А два года назад не стало и младшего. Именно он установил этот кухонный шкафчик.

Фото: Надежда Дмитриевна из Бородянки

"Несущая стена, толстая. Она же по лестничной клетке идет. И она выдержала. Там крючки такие хорошие были. Где-то 12-13 лет назад установили этот шкаф", - рассказала Надежда Дмитриевна.

25 февраля она варила суп на кухне, а потом побежала в укрытие – в подвал соседнего дома. Домой она так и не смогла вернуться.

"Я с подвала вышла в одних ботинках, двое штанов на мне, куртка, пальто – чужое, и косынка… И все… Без ничего… Фотографии ни одной не осталось, детей…" – добавила женщина.

Фото: Елизавета Серватинская

Фотографию этого кухонного шкафчика сделала Елизавета Серватинская из "Суспільне". Фотограф рассказала, что дом со шкафчиком – первое, что бросается в глаза при въезде в Бородянку.

Перед разрушенным домом – огромная яма от снаряда глубиной в человеческий рост.

В доме обвалились целый подъезд, все этажи – с 1 по 5. Уже известно, что под завалами этого дома спасатели никого не нашли.

Кстати, на самом шкафчике обнаружили уцелевшего керамического петушка – работу Прокопа Бидасюка из Василькова.