Монастырский: Бородянка - один из самых разрушенных городов Киевской области

Министр внутренних дел Денис Монастырский рассказал, что город Бородянка является одним из самых разрушенных населенных пунктов Киевской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Монастырского во время пресс-тура для украинских и иностранных СМИ.

"В настоящее время город Бородянка - это один из самых разрушенных городов Киевской области. Местные жители говорят о том, как самолеты в первые дни войны заходили и ракетами с низкой высоты обстреливали эти дома", - отметил Монастырский.

Он также подчеркнул, что спасателям нужна неделя, чтобы разобрать только один разрушенный многоэтажный жилой дом.

По словам министра, спасатели пытались разбирать завалы еще месяц назад, сразу после разрушений, тем более, что под завалами были еще люди, но российские военные своими обстрелами не позволяли этого делать.

Сейчас под руинами домов уже в живых никого не осталось. Спасатели продолжают разбирать завалы.

Монастырский подчеркнул, что это очередное преступление против человечности, потому что здесь нет никаких военных объектов.

Советник министра Антон Геращенко рассказал, что в городе около 10 домов, которые обрушились после попадания российских бомб.

Денис Монастырский рассказал о разрушениях в Бородянке