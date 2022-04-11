"Як ти кухонна шафка?" Журналісти розшукали господиню квартири в Бородянці

Фотографія вцілілої кухонної шафки з абсолютно цілими тарілками та василівським керамічним півником облетіла весь Інтернет і ЗМІ. Її навіть перетворили на сумний мем війни, оскільки вона відображає стан більшості українців.

Журналісти відшукали господиню цієї квартири зі зруйнованого будинку в Бородянці Київської області. Її історію розповіли в ефірі Єдиного телемарафону.

На будинок, в якому залишився цілий посуд разом з шафкою і півником, російські окупанти скинули дві авіабомби в перші дні війни. Надія Дмитрівна в цей час ховалася в підвалі сусідньої багатоповерхівки.

25 лютого вона вийшла зі своєї квартири та більше туди не повернулася. Наступного дня вона евакуювалася з Бородянки на захід країни.

У Бородянці Надія Дмитрівна оселилася ще в 1985 році, відразу, як цей будинок побудували. Аварія на ЧАЕС забрала у неї чоловіка. І в Бородянці вона залишилася з двома синами. Спочатку помер старший. А два роки тому не стало і молодшого. Саме він встановив цю кухонну шафку.

Фото: Надія Дмитрівна з Бородянки

"Несуча стіна, товста. Вона ж по сходовій клітці йде. І вона витримала. Там гачки такі хороші були. Десь 12-13 років тому встановили цю шафу", - розповіла Надія Дмитрівна.

25 лютого вона варила суп на кухні, а потім побігла в Укриття – в підвал сусіднього будинку. Додому вона так і не змогла повернутися.

"Я з підвалу вийшла в одних черевиках, двоє штанів на мені, куртка, пальто-чуже, і косинка... і все ... Без нічого ... фотографії жодної не залишилося, дітей" - додала жінка.

Фото: Єлизавета Серватинська

Фотографію цієї кухонної шафки зробила Єлизавета Серватинська з "Суспільне". Фотограф розповіла, що будинок з шафкою – перше, що падає в око при в'їзді в Бородянку.

Перед зруйнованим будинком - величезна яма від снаряда глибиною в людський зріст.

У будинку обвалилися цілий під'їзд, всі поверхи - з 1 по 5. Вже відомо, що під завалами цього будинку рятувальники нікого не знайшли.

До речі, на самому шафці виявили вцілілого керамічного півника - роботу Прокопа Бідасюка з Василькова.