Как выглядит уничтоженная оккупантами Бородянка: фоторепортаж

Сотни жертв среди мирного населения, разрушенный бомбардировками буквально до основания городок - результат прихода российских “освободителей” в пригород Киева.

РБК-Украина показывает последствия прихода “русского мира” в Бородянку в фоторепортаже.

В начале апреля украинские защитники подразделений ВСУ освободили Бородянку в Бучанском районе Киевской области. Один из первых населенных пунктов, пострадавших от российских бомбардировок.

После месяца присутствия войск РФ Бородянка фактически разрушена (фото: РБК-Украина, Виталий Носач)

К сожалению, после прихода “русского мира” от мирного городка фактически ничего не осталось. Большинство зданий жилого фонда и инфраструктура повреждены. Российские войска цинично уничтожали все на своем пути, зверски убивая местное население.

По сообщению Генерального прокурора Ирины Венедиктовой на сегодняшний день больше всего жертв совершенных российскими оккупантами преступлений зафиксировано именно в данном населенном пункте Киевской области.

Вчера, 5 апреля, исполняющий обязанности городского головы Георгий Ерко заявил, что около 200 жителей Бородянки пропали без вести.

Предположительно, люди погибли под обломками зданий, разрушенных в результате вражеских авиаударов.

Кроме того, российские военные открывали прицельный огонь по людям, которые пытались спасти пострадавших под завалами разрушенных многоэтажек.

На сегодняшний день в Бородянке продолжают работать полиция и работники ГСЧС фиксируя множественные военные преступления. Ведутся работы по восстановлению электричества и разминированию территории.

Для гражданского населения город временно закрыт.