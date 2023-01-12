"Як тепер ходити?" Величезний алабай тероризує мешканців одного із районів Києва: що відомо

В одному з районів Києва жителі б'ють на сполох через величезного алабая, який гуляє без господаря та нападає на невеликих тварин людей. Наразі невідомо, кому належить собака, але його бачили багато людей.

Про моторошну історію з алабаєм біля метро Харківська розповіла Віра Стенюхіна у спільноті району у Facebook.

За словами жінки, в районі метро Харківська, на вулиці Ревуцького, алабай напав на її сестру, яка гуляла з песиком породи корги.

"Вчора ввечері алабай напав і бездушно загриз корги моєї сестри, якому тільки виповнився рік, поруч нікого не було, щоб допомогти сестрі. І господаря алабая, в тому числі. Ще поблизу напав на жінку і загриз 2 собачки на стоянці. Як така велика і небезпечна собака може бігати сама вулицею, як???" – написала Стенюхіна.

У коментарях вона додала, що моторошна подія сталася біля озера Вирлиця, 11 мікрорайон Осокорки.

Місцеві жителі зазначають, що алабая, який виявляє агресію до інших собак, бачили неодноразово в районі вулиці Ревуцького. Собака часто гуляє з жінкою і вже неодноразово зривався з повідця і нападав на інших тварин.

Ще один алабай проживає за адресою Вербицького, 12. Як зазначається, це старий пес та агресивний, але господар його тримає завжди міцно.

Варто зазначити, що в цьому районі на агресивного алабаю скаржилися неодноразово – є собака, що належить тимчасовим переселенцям і з нею ніхто не може впоратися.

Алабай – велика сторожова порода собаки. Ці пси відрізняються великою статурою та охоронними навичками. При неправильному вихованні та змісті такі пси стають дуже агресивними та можуть нападати на інших тварин та людей.

Впоратися самостійно з агресивним алабаєм практично неможливо, тому що такі пси мають особливість - при нападі вони поводяться не так, як інші собаки й кусають не за руку чи ногу, а ціляться в ті частини тіла, які можуть призвести до більш серйозних травм.