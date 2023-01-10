На Київщині чоловік врятував собаку ціною власного життя (фото)

51-річний мешканець села в Київській області втонув під кригою на річці, рятуючи власного собаку. Чотирилапий провалився у воду під час прогулянки.

Про це повідомляють на сторінці поліції Київської області у Facebook .

Що відомо про трагедію

"Днями до поліції надійшло повідомлення від місцевого жителя про те, що у селі Нижча Дубечня Пірнівської громади, односельчанин пішов гуляти із собаками, проте одна з тварин повернулися додому мокра без власника. На березі ставка було виявлено верхній одяг та другу собаку", - йдеться у повідомленні.

На місці трагедії знайшли куртку та іншу собаку, прив'язану до дерева (фото: facebook.com/pol.kyivregion)

На місці трагедії рятувальники виявили тіло власника тварин без ознак життя. Попередня версія поліцейських свідчить, що чоловік зняв верхній одяг та пішов рятувати пса, який провалився.

Потерпілий зміг витягнути собаку, але сам провалився та, ймовірно, вибратися на поверхню вже не зміг.

Рятувальники закликали українців не виходити на лід, якщо він надто тонкий та бути вкрай обережними на воді.

Що робити, якщо ви провалилися під кригу

Алгоритм дій, який може врятувати вам життя:

Широко розкиньте руки по крайках льодового пролому та уникайте занурення з головою.

Намагайтеся не обламувати крайку льоду, без різких рухів вибирайтеся на лід, наповзаючи грудьми та по черзі витягаючи на поверхню ноги.

Вибравшись із льодового пролому, відкотіться, а потім повзіть в той бік, звідки ви прийшли та де міцність льоду, таким чином, перевірена. Попри те, що вогкість і холод штовхають вас побігти і зігрітися, будьте обережні до самого берега.

Якщо ви стали свідком того, як провалилася інша людина, негайно викличте рятувальників.

Підкладіть під себе щось, що збільшить площу опори та повзіть на них. Наближайтесь до ополонки тільки повзиком, широко розкидаючи при цьому руки.

Ремені, шарфи, дошка, жердина, санки або лижі допоможуть врятувати людину. Кидати пов'язані ремені, шарфи або дошки треба за 3-4 метри.