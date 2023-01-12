"Как теперь ходить?" Огромный алабай терроризирует жителей одного из районов Киева: что известно

В одном из районов Киева жители бьют тревогу из-за большого алабая, который гуляет без хозяина и нападает на небольших животных людей. На данный момент неизвестно, кому принадлежит собака, но его видели много людей.

О жуткой истории с алабаем возле метро Харьковская рассказала Вера Стенюхина в сообществе района в Facebook.

По словам женщины, в районе метро Харьковская, по улице Ревуцкого, алабай напал на ее сестру, которая гуляла с собакой породы корги.

"Вчера вечером алабай напал и бездушно загрыз корги моей сестры, которому только исполнился годик, рядом никого не было, чтобы помочь сестре. И хозяина алабая, в том числе. Еще поблизости напал на женщину и загрыз 2 собачки на стоянке. Как такая большая и опасная собака может бегать сама по улице, как???" - написала Стенюхина.

В комментариях она добавила, что жуткое происшествие произошло возле озера Вырлица, 11 микрорайон Осокорки.

Местные жители отмечают, что алабая, который проявляет агрессию к другим собакам видели неоднократно в районе улицы Ревуцкого. Собака часто гуляет с женщиной и уже неоднократно срывалась с поводка и нападала на других животных.

Еще один алабай проживает по адресу Вербицкого, 12. Как указывается, это старый пес и агрессивный, но хозяин его держит всегда крепко.

Стоит отметить, что в этом районе на агрессивного алабая жаловались неоднократно - есть собака, которая принадлежит временным переселенцам и с ней никто не может справиться.

Алабай - крупная сторожевая порода собаки. Эти псы отличаются крупным телосложением и охранными навыками. При неправильном воспитании и содержании такие псы становятся очень агрессивными и могут нападать на других животных и людей.

Справиться самостоятельно с агрессивным алабаем практически невозможно, так как у таких псов есть особенность - при нападении они ведут себя не так, как другие собаки и кусают не за руку или ногу, а целятся в те части тела, которые могут привести к более серьезным травмам.