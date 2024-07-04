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"Як у школі списують": колега Наталки Денисенко звинуватила її у крадіжці ідеї курсу

Наталка Денисенко, Єлизавета Майська (колаж РБК-Україна)
Автор: Катерина Зелінська

Українська акторка Єлизавета Майська заявила, що Наталка Денисенко вкрала в неї ідею авторського голосового курсу.

Про це повідомляє РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на Facebook-сторінку акторки.

Ліза наголошує, що план курсу Наталки, деякі уроки та тексти написані неабияк подібно до її. Крім того, один з уроків Денисенко названий, так само як і авторська програма Єлизавети - "Сила голосу".

"Якщо подивитися мої уроки, то стане очевидним, що план курсу та навіть деякі уроки, тексти списано, як у школі списують твір", - порівнює артистка.

Вона додає, що навіть тексти рекламних роликів відсилають до курсу Лізи. У відео Наталка каже фрази розкриття краси та сили голосу, які, як зазначає Майська, звучать на її сайті.

Окрім цього, акторка зауважує, що маркетинговий хід теж побудований на словосполученні "Сила голосу", хоча назва курсу Наталки - "Голос на мільйон". 

Акторка Ліза Майська (фото:instagram.com/liza_maiska)

Єлизавета зазначає, що вона не патентувала свій лендінг, бо вважає, що із нашим законодавством в цьому немає сенсу. Натомість вона каже, що торгову марку "Сила голосу" вона таки подала на реєстрацію, проте документ прийде, щонайменше, через півтора року.

Майська наголошує, що Денисенко особисто знає про цю ситуацію і, крім того,  читала відгуки студентів Лізи у Instagram-stories в березні. Вона зазначає, що особисто спілкувалась з Наталкою і тоді акторка відповіла, що нині всі роблять курс про голос.

Акторка Ліза Майська (фото:instagram.com/liza_maiska)

"Інфо циганство дуже відрізняється від справжнього онлайн-навчання. І я будую саме онлайн-школу, де люди отримують ґрунтовні знання і навички, мають реальні результати і вже успішно виступають та працюють у кадрі.

Тож Денисенко і її продюсери мені не конкуренти. Скоріше навпаки... Як сказав мій бізнес-аналітик: "О! Це ж чудова новина! Вони прогріють тобі аудиторію, бо раніше люди й не замислювалися про важливість роботи над голосом",- резюмує Єлизавета.

Варто зазначити, що Наталка Денисенко поки що ніяк не відреагувала на звинувачення.

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