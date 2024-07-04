"Как в школе списывают": коллега Наталки Денисенко обвинила ее в краже идеи курса

Лиза отмечает, что план курса Наталки, некоторые уроки и тексты написаны очень похоже на ее работы. Кроме того, один из уроков Денисенко назван, так же как и авторская программа Елизаветы - "Сила голоса".

"Если посмотреть мои уроки, то станет очевидно, что план курса и даже некоторые уроки, тексты списаны, как в школе списывают произведение", - сравнивает артистка.

Она добавляет, что даже тексты рекламных роликов напоминают про курс Лизы. В видео Наталка говорит фразы про раскрытие красоты и силы голоса, которые, как отмечает Майская, звучат на ее сайте.

Кроме этого, актриса отмечает, что маркетинговый ход тоже построен на словосочетании "Сила голоса", хотя название курса Наталки - "Голос на миллион".

Актриса Лиза Майская (фото:instagram.com/liza_maiska)

Елизавета отмечает, что она не патентовала свой лендинг, потому что считает, что с нашим законодательством в этом нет смысла. В то же время она говорит, что торговую марку "Сила голоса" она подала на регистрацию, однако документ придет, по меньшей мере, через полтора года.

Майская отмечает, что Денисенко лично знает об этой ситуации и, кроме того, читала отзывы студентов Лизы в Instagram-stories в марте. Она отмечает, что лично общалась с Наталкой и тогда актриса ответила, что сейчас все делают курс о голосе.

Актриса Лиза Майская (фото:instagram.com/liza_maiska)

"Инфо цыганство очень отличается от настоящего онлайн-обучения. И я строю именно онлайн-школу, где люди получают основательные знания и навыки, имеют реальные результаты и уже успешно выступают и работают в кадре.

Так что Денисенко и ее продюсеры мне не конкуренты. Скорее наоборот... Как сказал мой бизнес-аналитик: "О! Это же отличная новость! Они прогреют тебе аудиторию, потому что раньше люди и не задумывались о важности работы над голосом", - резюмирует Елизавета.

Следует отметить, что Наталка Денисенко пока никак не отреагировала на обвинения.