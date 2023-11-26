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Популярна українська блогерка стане мамою вдруге: зворушливе відео

Неділя 26 листопада 2023 15:30
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Популярна українська блогерка стане мамою вдруге: зворушливе відео Настя Талпа (фото: instagram.com/skalnytska.n)
Автор: Іванна Пашкевич

Українська блогерка Настя Талпа повідомила своїм шанувальникам радісну новину. Вона та її чоловік, бізнесмен Богдан Скальницький, чекають на дитину.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram інфлюенсерки.

Настя Талпа знову вагітна

Дівчина опублікувала у блозі ролик, на якому вона розповідає коханому, що він стане батьком.

На відео щаслива Настя вручає своєму обранцю конверт. Коли він відкриває його, то бачить там позитивний тест на вагітність.

Чоловік не зміг приховати свої емоції. Богдан одразу почав обіймати і цілувати вагітну дружину.

"Замовила подарунок для свого чоловіка. Я вагітна", - сказала Скальницька.

Радісною звісткою блогерка поділилася і зі своїми рідними. Їхня реакція також потрапила на відео.

Зазначимо, що Настя вже виховує доньку Мілану, яка народилася в її попередньому шлюбі з бізнесменом Дмитром Талпою.

У вересні цього року блогерка вийшла заміж вдруге. Обранцем зірки Instagram став Богдан Скальницький.

Популярна українська блогерка стане мамою вдруге: зворушливе відео

Популярна українська блогерка стане мамою вдруге: зворушливе відео

Настя Скальницька з чоловіком та донькою (фото: instagram.com/skalnytska.n)

Нагадаємо,флористка прославилася після участі у проєкті "Пара на мільйон" (Новий канал), де вона змагалася за перемогу з учасником "Ліги Сміху" Марком Куцеваловим.

Однак, як тільки завершилося реаліті, пара розбіглася.

Раніше ми розповідали, що українська блогерка-мільйонниця Саша Бо втретє стала мамою.

Також вагітна українська ТБ-зірка сказала, де народжуватиме первістка.

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