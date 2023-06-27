"Як можна бабусі відмовити". Медик пояснив, чому лікарі виписують пацієнтам "фуфломіцини"

Чому так відбувається, пояснив у Instagram невролог та психіатр вищої категорії Євген Скрипник.

Чому виписують фуфломіцини

Скрипник припустив, що у медичних ВНЗ ніхто не звертає увагу на доказову медицину, і препарати, які у нас багато призначаються та рекламуються, були розроблені за допомогою багатьох кафедр медичних ВНЗ України (наприклад, тивортин, L-лізин есцинат).

Усі молоді лікарі, коли приходять на роботу, навчаються у старших колег, які використовують ще у своїй практиці ці препарати, а потім ці молоді лікарі продовжують їх призначати, довіряючи авторитету своїх вчителів.

Євген зазначив, що багато лікарів справді вірять в ефективність фуфломіцину.

"По-перше, це знову ж таки авторитетні думки вчителів, старших колег, потім конференції, симпозіуми, що фінансуються фармакологічними компаніями, де за кошти цих же компаній приїжджає професор, доктор медичних наук і молодим лікарям розповідає, що той чи інший фуфломіцин чудово діє та покращує роботу серця і покращує пам'ять. Звісно, лікар вірить своїм вчителям", - зазначив невролог.

Призначати фуфломіцини та ставити неіснуючі діагнози набагато простіше, ніж навчати, шукати, читати, спілкуватися з колегами, читати міжнародні джерела. Це насамперед і мотивація не та, та й нестача часу, упевнений Скрипник.

Також часто лікарі прописують незрозумілі ліки, оскільки самі пацієнти цього просять.

"Ну дуже у нас люблять, щоб на коробочці було написано, що покращує пам'ять, покращує роботу серця, головного мозку та покращує роботу всіх органів та систем органів. Як можна бабусі відмовити від призначення пірацетаму чи кавінтону, якщо вона його 30 років уже приймає", - резюмував медик.