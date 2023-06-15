У цивілізованому світі не використовується. Лікар назвав абсолютно недієвий спосіб лікування

Профілактичні крапельниці дуже часто призначаються лікарями людям, які скаржаться на мігрень, головний біль напруги, біль у спині, гіпертонічну хворобу. Також їх радять для "очищення судин".

Чому профілактичні крапельниці марні

Зазвичай капають ноотропи та судинні препарати, які у цивілізованому світі не використовуються.

Лікар зазначив, що це препарати без доказової ефективності, які не схвалені ВООЗ, FDA, немає РКД (рандомізованих клінічних досліджень), при яких його учасники в довільному порядку діляться на групи, в одній з яких проводиться досліджуване втручання, а в іншій (контрольній) застосовуються плацебо, які довели ефективність препаратів на лікування тих чи інших захворювань.

До таких ліків відносяться судинні та ноотропні препарати:

Мілдронат

Кортексин

Актовегін

Церебролізин

Митро

Метонат

Нейродар

Вазопро

Тризіпін

Ріпронат

Тівомакс

Армадін

Мексипрім

Амбрія

Алакор

Антифронт

Венокор

Ефлунатін

Динар та багато інших.

Що потрібно знати

"Якщо ви помітили, особливо ті, хто перебуває за кордоном, що профілактичних крапельниць із судинними та ноотропними препаратами там немає", - повідомив Євген.

Артеріальна гіпертензія лікується регулярним прийомом антигіпертензивних препаратів, мігрень регулярним прийомом ліків для профілактики, головний біль напруги відпочинком та ліками для профілактики, судини чистити не потрібно.