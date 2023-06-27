"Как можно бабушке отказать". Медик объяснил, почему врачи выписывают пациентам "фуфломицины"

Очень часто медики в Украине выписывают пациентам лекарства с недоказанной эффективностью, то есть "фуфломицины".

Почему так происходит, объяснил в Instagram невролог и психиатр высшей категории Евгений Скрыпник.

Почему выписывают фуфломицины

Скрыпник предположил, что в медицинских ВУЗах никто не обращает внимание на доказательную медицину, и препараты, которые у нас много назначаются и рекламируются, были разработаны с помощью многих кафедр медицинских ВУЗов Украины (например, тивортин, L-лизин эсцинат).

Все молодые врачи, когда приходят на работу, учатся у старших коллег, которые используют еще в своей практике эти препараты и затем эти молодые врачи продолжают их назначать, доверяя авторитету своих учителей.

Евгений отметил, что многие врачи действительно верят в эффективность фуфломицина.

"Во первых, это опять же авторитетные мнения учителей, старших коллег, затем конференции, симпозиумы, финансируемые фармакологическими компаниями, где за средства этих же компаний приезжает профессор, доктор медицинских наук и молодым врачам рассказывает, что тот или иной фуфломицин прекрасно действует и улучшает работу сердца и улучшает память. Конечно, врач верит своим учителям", - отметил невролог.

Назначать фуфломицины и ставить несуществующие диагнозы гораздо проще, чем учить, искать, читать, общаться с коллегами, читать международные источники. Это в первую очередь и мотивация не та, да и нехватка времени, уверен Скрыпник.

Также очень часто врачи прописывают непонятные лекарства, так как сами пациенты этого просят.

"Ну очень у нас любят, чтобы на коробочке было написано, что улучшает память, улучшает работу сердца, головного мозга и улучшает работу всех органов и систем органов. Как можно бабушке отказать от назначения пирацетама или кавинтона, если она его 30 лет уже принимает", - резюмировал медик.