Лікар назвав "фуфломіцин", популярний серед українців похилого віку

Чому валеріанка – це фуфломіцин?

Як відомо, валеріанка – це настоянка на спирті. Немає жодного дослідження, що підтверджує ефективність валеріани, але спирту – безліч.

Лікар зазначив, що особливо популярна ця настойка серед людей похилого віку, більшість з яких запевняє, що не вживає алкоголь.

"Принаймні вони так думають. Дія обумовлена основною складовою – С2Н5ОН", - розповів медик.

Таблетки валеріани – не ефективні взагалі.

"Хоча є і смачніші напої, раджу пам'ятати, алкоголь - це депресант, сьогодні вам може бути краще, і на завтра після алкоголю депресія/тривога може посилитися". – уточнив невролог.



Також Щербина повідомив, що, крім того, хапатися за флакончик із заспокійливим – це варіант уникнення поведінки, що погіршує стан загалом.

"Алкоголем ніхто у світі тривогу не лікує! Це погано у всіх сенсах.

Не вживайте це, добре, щоб воно зникло з аптек взагалі", - резюмував лікар.