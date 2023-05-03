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Лікар назвав "фуфломіцин", популярний серед українців похилого віку

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Середа 03 травня 2023 09:32
Лікар назвав "фуфломіцин", популярний серед українців похилого віку Фото: Лікар розповів усю правду про валеріанку (РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова

Валеріанка - це популярні ліки серед людей похилого віку, які не мають доведеної ефективності.

Усю правду про препарат, який купували українці роками, розповів у Instagram невролог Давид Щербина.

Чому валеріанка – це фуфломіцин?

Як відомо, валеріанка – це настоянка на спирті. Немає жодного дослідження, що підтверджує ефективність валеріани, але спирту – безліч.

Лікар зазначив, що особливо популярна ця настойка серед людей похилого віку, більшість з яких запевняє, що не вживає алкоголь.

"Принаймні вони так думають. Дія обумовлена основною складовою – С2Н5ОН", - розповів медик.

Таблетки валеріани – не ефективні взагалі.

"Хоча є і смачніші напої, раджу пам'ятати, алкоголь - це депресант, сьогодні вам може бути краще, і на завтра після алкоголю депресія/тривога може посилитися". – уточнив невролог.

Також Щербина повідомив, що, крім того, хапатися за флакончик із заспокійливим – це варіант уникнення поведінки, що погіршує стан загалом.

"Алкоголем ніхто у світі тривогу не лікує! Це погано у всіх сенсах.
Не вживайте це, добре, щоб воно зникло з аптек взагалі", - резюмував лікар.

Як ми раніше писали, лікар назвав популярні "фуфломінцини", які українці вважають безпечними та натуральними.

Також читайте, що лікар назвав найпопулярніший препарат від серця, який взагалі не працює.

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