Лікар назвав "фуфломіцин", популярний серед українців похилого віку
Валеріанка - це популярні ліки серед людей похилого віку, які не мають доведеної ефективності.
Усю правду про препарат, який купували українці роками, розповів у Instagram невролог Давид Щербина.
Чому валеріанка – це фуфломіцин?
Як відомо, валеріанка – це настоянка на спирті. Немає жодного дослідження, що підтверджує ефективність валеріани, але спирту – безліч.
Лікар зазначив, що особливо популярна ця настойка серед людей похилого віку, більшість з яких запевняє, що не вживає алкоголь.
"Принаймні вони так думають. Дія обумовлена основною складовою – С2Н5ОН", - розповів медик.
Таблетки валеріани – не ефективні взагалі.
"Хоча є і смачніші напої, раджу пам'ятати, алкоголь - це депресант, сьогодні вам може бути краще, і на завтра після алкоголю депресія/тривога може посилитися". – уточнив невролог.
Також Щербина повідомив, що, крім того, хапатися за флакончик із заспокійливим – це варіант уникнення поведінки, що погіршує стан загалом.
"Алкоголем ніхто у світі тривогу не лікує! Це погано у всіх сенсах.
Не вживайте це, добре, щоб воно зникло з аптек взагалі", - резюмував лікар.
Як ми раніше писали, лікар назвав популярні "фуфломінцини", які українці вважають безпечними та натуральними.
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