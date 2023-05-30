"Як ми взагалі вижили там?": українські діти розмірковують біля свого будинку враженого уламком (відео)
Вночі 30 травня Росія здійснила чергову атаку на Київ дронами. Внаслідок падіння уламків у кількох районах столиці пошкоджено житлові та нежитлові будівлі, а також автомобілі. У Голосіївському районі через падіння уламків зайнялася багатоповерхівка.
Радіо Свобода опублікувало відео розмови двох дітей, яких евакуювали з пожежі.
На кадрах видно, що діти стоять біля свого пошкодженого будинку. Навколо купа людей, а брат із сестрою ногами перебирають каміння з піском.
"Як ми взагалі вижили там?" - запитує 6-річний Марко.
"Не знаю", - відповідає йому 8-річна Аліса.
З цього багатоповерхового будинку евакуювали 20 осіб. Одна людина загинула.
Обстріл Києва 30 травня
Силами та засобами ППО у повітряному просторі Києва було знищено понад 20 безпілотників росіян. Повітряна тривога тривала майже 3 години.
Ця повітряна атака на Київ стала вже 17-ю з початку травня, і була попередньо здійснена виключно ударними дронами типу "Shahed".
За інформацією, яка уточнюється, внаслідок падіння уламків є жертви та руйнування в різних районах Києва:
- У Голосіївському - через падіння уламків на багатоповерховий житловий будинок виникло займання на останніх двох поверхах. Евакуйовано понад 20 мешканців. Попередньо, одна людина загинула, три травмовано. Ймовірно, зруйновано перекриття між поверхами, ведуться пошукові роботи щодо людей під можливими завалами.
- У Печерському районі уламками пошкодило автомобілі.
- У Дарницькому районі внаслідок падіння уламків загорівся приватний будинок. Також пошкоджено припарковані автомобілі.
- У Дніпровському районі палаючі уламки впали на зелену зону.
- У Подільському - на нежитлову забудову.
- У Святошинському районі уламки впали на територію одного з підприємств.
Нагадаємо, що вночі 30 травня Росія випустила по Україні 31 дрон. Сили ППО збили майже всі ворожі безпілотники.
Ми також повідомляли про те, що Москву атакували дрони.