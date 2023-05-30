"Як ми взагалі вижили там?": українські діти розмірковують біля свого будинку враженого уламком (відео)

Вночі 30 травня Росія здійснила чергову атаку на Київ дронами. Внаслідок падіння уламків у кількох районах столиці пошкоджено житлові та нежитлові будівлі, а також автомобілі. У Голосіївському районі через падіння уламків зайнялася багатоповерхівка.

Радіо Свобода опублікувало відео розмови двох дітей, яких евакуювали з пожежі.

На кадрах видно, що діти стоять біля свого пошкодженого будинку. Навколо купа людей, а брат із сестрою ногами перебирають каміння з піском.

"Як ми взагалі вижили там?" - запитує 6-річний Марко.

"Не знаю", - відповідає йому 8-річна Аліса.

З цього багатоповерхового будинку евакуювали 20 осіб. Одна людина загинула.

Обстріл Києва 30 травня

Силами та засобами ППО у повітряному просторі Києва було знищено понад 20 безпілотників росіян. Повітряна тривога тривала майже 3 години.

Ця повітряна атака на Київ стала вже 17-ю з початку травня, і була попередньо здійснена виключно ударними дронами типу "Shahed".

За інформацією, яка уточнюється, внаслідок падіння уламків є жертви та руйнування в різних районах Києва: