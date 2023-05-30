"Как мы вообще выжили там?": украинские дети размышляют возле своего дома поврежденного обломком (видео)

Ночью 30 мая Россия совершила очередную атаку на Киев дронами. В результате падения обломков в нескольких районах столицы повреждены жилые и нежилые здания, а также автомобили. В Голосеевском районе из-за падения обломков загорелась многоэтажка.

Радио Свобода опубликовало видео разговора двух детей, эвакуированных из пожара.

На кадрах видно, что дети стоят у своего поврежденного дома. Вокруг куча людей, а брат с сестрой ногами перебирают камни с песком.

"Как мы вообще выжили там?" - спрашивает 6-летний Марко.

"Не знаю", - отвечает ему 8-летняя Алиса.

Из этого многоэтажного дома были эвакуированы 20 человек. Один человек погиб.

Обстрел Киева 30 мая

Силами и средствами ПВО в воздушном пространстве Киева было уничтожено более 20 беспилотников россиян. Воздушная тревога продолжалась около 3 часов.

Эта воздушная атака на Киев стала уже 17-й с начала мая и была предварительно осуществлена исключительно ударными дронами типа "Shahed".

По информации, которая уточняется, в результате падения обломков есть жертвы и разрушения в разных районах Киева: