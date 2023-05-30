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"Как мы вообще выжили там?": украинские дети размышляют возле своего дома поврежденного обломком (видео)

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Киев, Вторник 30 мая 2023 09:35
"Как мы вообще выжили там?": украинские дети размышляют возле своего дома поврежденного обломком (видео) В Голосеевском районе попали в жилой дом (коллаж: Styler)
Автор: Юлия Гаюк

Ночью 30 мая Россия совершила очередную атаку на Киев дронами. В результате падения обломков в нескольких районах столицы повреждены жилые и нежилые здания, а также автомобили. В Голосеевском районе из-за падения обломков загорелась многоэтажка.

Радио Свобода опубликовало видео разговора двух детей, эвакуированных из пожара.

На кадрах видно, что дети стоят у своего поврежденного дома. Вокруг куча людей, а брат с сестрой ногами перебирают камни с песком.

"Как мы вообще выжили там?" - спрашивает 6-летний Марко.
"Не знаю", - отвечает ему 8-летняя Алиса.

Из этого многоэтажного дома были эвакуированы 20 человек. Один человек погиб.

Обстрел Киева 30 мая

Силами и средствами ПВО в воздушном пространстве Киева было уничтожено более 20 беспилотников россиян. Воздушная тревога продолжалась около 3 часов.

Эта воздушная атака на Киев стала уже 17-й с начала мая и была предварительно осуществлена исключительно ударными дронами типа "Shahed".

По информации, которая уточняется, в результате падения обломков есть жертвы и разрушения в разных районах Киева:

  • В Голосеевском - из-за падения обломков на многоэтажный жилой дом возникло возгорание на последних двух этажах. Эвакуировано более 20 жителей. Предварительно, один человек погиб, три травмированы. Вероятно, разрушены перекрытия между этажами, ведутся поисковые работы в отношении людей под возможными завалами.
  • В Печерском районе обломками повредило автомобили.
  • В Дарницком районе в результате падения обломков загорелся частный дом. Также повреждены припаркованные автомобили.
  • В Днепровском районе горящие обломки рухнули на зеленую зону.
  • В Подольском - на нежилую застройку.
  • В Святошинском районе обломки рухнули на территорию одного из предприятий.

Напомним, что ночью 30 мая Россия выпустила по Украине 31 дрон. Силы ПВО сбили почти все вражеские беспилотники.

Мы также сообщали о том, что Москву атаковали дроны.

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