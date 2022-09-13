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"Я знала, что ты меня освободишь": глава Дергачей впервые встретился с мамой после деокупации

Коллаж РБК-Украина: глава Дергачей впервые встретился с мамой после освобождения села
Автор: Светлана Мащенко

Освобождение Харьковской области от оккупантов продолжается, и щемящих радостных встреч родных людей становится все больше. Недавно председатель Дергачевской общины Вячеслав Задоренко встретился с матерью, которая все время была под оккупацией.

Об этом сообщает Суспільне. Харків.

"Я ждала что ты придешь. Сохранила все твои вещи", - в слезах говорит женщина.

Женщина говорит, что верила в наших воинов. И "цветок у нее расцвел" - хороший знак. Она приглашала военных накормить борщом.

"Я знала, что ты меня освободишь", - говорит женщина.

Семью Вячеслава Задоренко забрали на несколько дней, пока наши военные проведут зачистку, разминирование, все проверят.

Пока украинские военные эвакуируют людей на некоторое время в более безопасные районы. Освобождение Харьковщины и других украинских областей продолжается.

Ранее мы писали, что всплыли ужасающие преступления оккупантов в освобожденных селах под Харьковом.

Сейчас в ходе контрнаступления украинские войска освободили почти всю Харьковскую область.

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Харьков