"Я знала, что ты меня освободишь": глава Дергачей впервые встретился с мамой после деокупации

Освобождение Харьковской области от оккупантов продолжается, и щемящих радостных встреч родных людей становится все больше. Недавно председатель Дергачевской общины Вячеслав Задоренко встретился с матерью, которая все время была под оккупацией.
Об этом сообщает Суспільне. Харків.
"Я ждала что ты придешь. Сохранила все твои вещи", - в слезах говорит женщина.
Женщина говорит, что верила в наших воинов. И "цветок у нее расцвел" - хороший знак. Она приглашала военных накормить борщом.
"Я знала, что ты меня освободишь", - говорит женщина.
Семью Вячеслава Задоренко забрали на несколько дней, пока наши военные проведут зачистку, разминирование, все проверят.
Пока украинские военные эвакуируют людей на некоторое время в более безопасные районы. Освобождение Харьковщины и других украинских областей продолжается.
Ранее мы писали, что всплыли ужасающие преступления оккупантов в освобожденных селах под Харьковом.
Сейчас в ходе контрнаступления украинские войска освободили почти всю Харьковскую область.