"Я знала, что ты меня освободишь": глава Дергачей впервые встретился с мамой после деокупации

"Я ждала что ты придешь. Сохранила все твои вещи", - в слезах говорит женщина.

Женщина говорит, что верила в наших воинов. И "цветок у нее расцвел" - хороший знак. Она приглашала военных накормить борщом.

"Я знала, что ты меня освободишь", - говорит женщина.

Семью Вячеслава Задоренко забрали на несколько дней, пока наши военные проведут зачистку, разминирование, все проверят.

Пока украинские военные эвакуируют людей на некоторое время в более безопасные районы. Освобождение Харьковщины и других украинских областей продолжается.