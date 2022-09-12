Украинские военные зачистили северо-восток Харьковской области (фото)

Украинские военные зачистили населенные пункты на северо-востоке Харьковской области и показали фото с места событий.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу ССО"Азов" .

"Полная деоккупация районов Терновая, Варваровка, Избицкое, Старица. Взята под контроль государственная граница", - добавили в завершение.

В зачистке участвовали силы ССО "Азов" Харькова и 14 ОМБр имени князя Романа Великого.

"Был освобожден и зачищен северо-восток Харьковской области - от поселка Веселое до города Волчанск", - говорится в заявлении.

Напомним, что правоохранители проверили село Уды в Харьковской области, которое было недавно деокуповане.

Также, в ходе контрнаступления украинские войска освободили почти всю Харьковскую область.

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