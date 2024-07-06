"Я змирився". Відомий комік висловився про можливу мобілізацію і батька в ЗСУ

Відомий український стендап-комік Фелікс Редька розповів про батька в ЗСУ і зізнався, чи є у нього страх перед мобілізацією.
Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на інтерв’ю гумориста для YouTube-каналу "Розмова".
Зі слів гумориста, вони з його татом, який з перших днів повномасштабного вторгнення служить у лавах ЗСУ, рідко обговорюють війну.
"Це така важка тема. У мене, коли у 2014-му році батько ж був ще в АТО, була така підліткова історія, що я дуже хотів спитати у нього, чи знищував він окупантів. Ну тоді я не так це формулював. Чи вбивав він людей, так я собі формулював", - пригадав комік.
Фелікс Редька (фото: instagram.com/felix.redka)
"Я прям точно пам'ятаю, мені років там ну до 20-ти, я сидів з психотерапевткою своєю, і я такий: "А що ви думаєте, чи нормально запитати таке?”. Вона мене на місце поставила, сказала: "Ні в якому разі це не можна робити", - додав Фелікс.
Зараз, каже артист, його ставлення до цього змінилося. Хоч і деякі деталі йому все ж цікаво дізнатися у батька, запитувати він нічого не буде, щоб не робити рідній людині боляче.
Фелікс зізнався, що лише нещодавно усвідомив, що його також може торкнутися мобілізація.
"Я до останнього відтягував і хотів жити в цій теплій ванні марафону, що все, от у серпні будем пити пиво в Ялті. І потім вже військове мілітарі комʼюніті таке: "Та ні, готуйтеся...". І я зрозумів. Шкода, що так пізно", - поділився Редька.
Також він зазначив, що пройшов усі стадії прийняття ситуації.
"Це наша сьогоднішня реальність і не вдасться скинути на дітей депутатів, відмазки не катять. Зрозумів, що треба якось з цим розбиратися, готуватися потрошку, і хотілося б звичайно якомога далі це відтягнути", - сказав комік.
"Але я розумію, що навіть якщо я отримую якусь умовну відстрочку, то це не буде назавжди, і я її маю корисно використати для того, щоб якось підготуватися", - підсумував він.