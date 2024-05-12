Відомий український комік заговорив про мобілізацію: "це круто"

Поки з 24 лютого 2022 року в Україні триває загальнонаціональна мобілізація, багато відомих людей мобілізувалися та захищають нашу державу зі зброєю в руках.

Чи мобілізується Іван Люлєнов

За його словами, він щодня думає про те, як почуває себе хлопець, якому стільки ж років, скільки йому. Проте сильний вплив має також інформаційна складова.

“Дуже мало хороших прикладів про армію. Це повинно бути круто. Це і є круто, вони герої. Але про армію розповідають дуже багато поганого, що корупція, що ТЦК ловлять”, - наводить приклади Іван.

Іван Люлєнов висловився про мобілізацію (фото: Віталій Носач / РБК-Україна)

Він усвідомлює, що це не повна картина, проте, на його думку, мало позитивних речей.

“Ти йдеш захищати свою батьківщину, сім'ю, своїх громадян. Це круто. Вони зірки, а про це, мені здається, мало хто каже. Зараз все одно блогери та співаки зірки, але я вважаю, що це неправильно”, - вважає він.

Мобілізація в Україні 2024

Нагадаємо, що нещодавно Верховна Рада України ухвалила законопроєкт про мобілізацію.

Нижче наводимо основні зміни: