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Відомий український комік заговорив про мобілізацію: "це круто"

Неділя 12 травня 2024 11:29
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Відомий український комік заговорив про мобілізацію: "це круто" Іван Люлєнов висловився про мобілізацію (фото: Віталій Носач / РБК-Україна)
Автор: Іванна Пашкевич

Поки з 24 лютого 2022 року в Україні триває загальнонаціональна мобілізація, багато відомих людей мобілізувалися та захищають нашу державу зі зброєю в руках.

Український молдованин та артист Іван Люлєнов висловив свою думку стосовно мобілізації в інтерв’ю РБК-Україна (проєкт Styler).

Чи мобілізується Іван Люлєнов

За його словами, він щодня думає про те, як почуває себе хлопець, якому стільки ж років, скільки йому. Проте сильний вплив має також інформаційна складова.

“Дуже мало хороших прикладів про армію. Це повинно бути круто. Це і є круто, вони герої. Але про армію розповідають дуже багато поганого, що корупція, що ТЦК ловлять”, - наводить приклади Іван.

Відомий український комік заговорив про мобілізацію: &quot;це круто&quot;

Іван Люлєнов висловився про мобілізацію (фото: Віталій Носач / РБК-Україна)

Він усвідомлює, що це не повна картина, проте, на його думку, мало позитивних речей.

“Ти йдеш захищати свою батьківщину, сім'ю, своїх громадян. Це круто. Вони зірки, а про це, мені здається, мало хто каже. Зараз все одно блогери та співаки зірки, але я вважаю, що це неправильно”, - вважає він.

Мобілізація в Україні 2024

Нагадаємо, що нещодавно Верховна Рада України ухвалила законопроєкт про мобілізацію.

Нижче наводимо основні зміни:

  • Виключили норму про демобілізацію після 36 місяців служби. Протягом вісьмох місяців має з'явитися окремий закон, який регулюватиме питання ротації та мобілізації.
  • Звільнитися з військової служби зможуть колишні полонені, військові, які отримали інвалідність, генерали, контрактники, у яких сплив термін дії контракту, а також військові, яких призначили суддями або обрали нардепами. Військові з інвалідністю всіх груп також мають право на звільнення. Звільнитися зможуть жінки у зв'язку з вагітністю або відпусткою для догляду за дитиною, багатодітні батьки, батьки-одинаки та інші категорії.
  • Після набуття законом чинності протягом 60 днів військовозобов'язані повинні відвідати свої ТЦК СП, щоб уточнити облікові дані.
  • Реєстрація електронного кабінету військовозобов'язаного є правом, але не обов'язком.
  • Усі військовозобов'язані українці повинні мати при собі військовий квиток або тимчасове посвідчення та пред'являти на вимогу представника військкомату. На сьогодні перевіряти документи можуть також поліціянти.
  • Закон скасовує строкову службу. Замість неї запроваджується базова служба для українців віком 18-25 років. Передбачається, що вони зможуть обрати рік та період служби, доки їм не виповниться 24 роки.
  • До ухилянтів можуть застосовувати покарання у вигляді тимчасової заборони на керування транспортним засобом.

Раніше комік Іван Люлєнов зізнався, чому боявся їхати до Києва.

Також він чесно сказав, що думає про Зеленського.

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