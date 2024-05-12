Відомий український комік заговорив про мобілізацію: "це круто"
Поки з 24 лютого 2022 року в Україні триває загальнонаціональна мобілізація, багато відомих людей мобілізувалися та захищають нашу державу зі зброєю в руках.
Український молдованин та артист Іван Люлєнов висловив свою думку стосовно мобілізації в інтерв’ю РБК-Україна (проєкт Styler).
Чи мобілізується Іван Люлєнов
За його словами, він щодня думає про те, як почуває себе хлопець, якому стільки ж років, скільки йому. Проте сильний вплив має також інформаційна складова.
“Дуже мало хороших прикладів про армію. Це повинно бути круто. Це і є круто, вони герої. Але про армію розповідають дуже багато поганого, що корупція, що ТЦК ловлять”, - наводить приклади Іван.
Іван Люлєнов висловився про мобілізацію (фото: Віталій Носач / РБК-Україна)
Він усвідомлює, що це не повна картина, проте, на його думку, мало позитивних речей.
“Ти йдеш захищати свою батьківщину, сім'ю, своїх громадян. Це круто. Вони зірки, а про це, мені здається, мало хто каже. Зараз все одно блогери та співаки зірки, але я вважаю, що це неправильно”, - вважає він.
Мобілізація в Україні 2024
Нагадаємо, що нещодавно Верховна Рада України ухвалила законопроєкт про мобілізацію.
Нижче наводимо основні зміни:
- Виключили норму про демобілізацію після 36 місяців служби. Протягом вісьмох місяців має з'явитися окремий закон, який регулюватиме питання ротації та мобілізації.
- Звільнитися з військової служби зможуть колишні полонені, військові, які отримали інвалідність, генерали, контрактники, у яких сплив термін дії контракту, а також військові, яких призначили суддями або обрали нардепами. Військові з інвалідністю всіх груп також мають право на звільнення. Звільнитися зможуть жінки у зв'язку з вагітністю або відпусткою для догляду за дитиною, багатодітні батьки, батьки-одинаки та інші категорії.
- Після набуття законом чинності протягом 60 днів військовозобов'язані повинні відвідати свої ТЦК СП, щоб уточнити облікові дані.
- Реєстрація електронного кабінету військовозобов'язаного є правом, але не обов'язком.
- Усі військовозобов'язані українці повинні мати при собі військовий квиток або тимчасове посвідчення та пред'являти на вимогу представника військкомату. На сьогодні перевіряти документи можуть також поліціянти.
- Закон скасовує строкову службу. Замість неї запроваджується базова служба для українців віком 18-25 років. Передбачається, що вони зможуть обрати рік та період служби, доки їм не виповниться 24 роки.
- До ухилянтів можуть застосовувати покарання у вигляді тимчасової заборони на керування транспортним засобом.