"Я смирился". Известный комик высказался о возможной мобилизации и отце в ВСУ

Феликс Редька высказался об отце в ВСУ

По словам юмориста, они с его папой, который с первых дней полномасштабного вторжения служит в рядах ВСУ, редко обсуждают войну.

"Это такая тяжелая тема. У меня, когда в 2014-м году отец же был еще в АТО, была такая подростковая история, что я очень хотел спросить у него, уничтожал ли он оккупантов. Ну тогда я не так это формулировал. Убивал ли он людей, так я себе формулировал", - вспомнил комик.

Феликс Редька (фото: instagram.com/felix.redka)

"Я прям точно помню, мне лет там ну до 20-ти, я сидел с психотерапевткой своей, и я такой: "А что вы думаете, нормально ли спросить такое?". Она меня на место поставила, сказала: "Ни в коем случае это нельзя делать", - добавил Феликс.

Сейчас, говорит артист, его отношение к этому изменилось. Хоть и некоторые детали ему все же интересно узнать у отца, спрашивать он ничего не будет, чтобы не делать родному человеку больно.

Готов ли юморист к мобилизации

Феликс признался, что только недавно осознал, что его также может коснуться мобилизация.

"Я до последнего оттягивал и хотел жить в этой теплой ванне марафона, что все, вот в августе будем пить пиво в Ялте. И потом уже военное милитари комьюнити такое: "Да нет, готовьтесь...". И я понял. Жаль, что так поздно", - поделился Редька.

Также он отметил, что прошел все стадии принятия ситуации.

"Это наша сегодняшняя реальность и не удастся сбросить на детей депутатов, отмазки не катят. Понял, что надо как-то с этим разбираться, готовиться понемногу, и хотелось бы конечно как можно дальше это оттянуть", - сказал комик.

"Но я понимаю, что даже если я получаю какую-то условную отсрочку, то это не будет навсегда, и я ее должен полезно использовать для того, чтобы как-то подготовиться", - подытожил он.