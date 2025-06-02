"Я злякалася": стендап-комікеса Волкова розкрила подробиці вагітності та чому не поспішає заміж

Як Алла Волкова дізналася про вагітність

Річ у тім, що Волкова вже була вагітна у 18 років - тоді вона зробила аборт. Рік тому вона зізнавалася, що поки що не готова стати мамою.

На запитання Дьоміна, якою була її перша реакція на вагітність, вона чесно зізналася, що злякалася.

"Я злякалася. Це були якісь нові почуття для мене. Був такий страх", - зазначила вона.

Одразу після того, як Алла дізналася про це, вона повідомила своєму коханому, гумористу Богдану Боярину.

"Він каже: "Якщо це від мене, то йди, лягай спати", - зазначила стендап-комікеса.

Водночас вона боялася, щоб коханий не став наполягати на аборті, як її перший чоловік Валерій.

"Не можу сказати, що він прямо привіз мене за шкірку і сказав: "Іди роби", але він тоді сказав, що ми молоді та так далі", - розповіла Волкова.

Зараз доньці Алли Волкової два місяці.

"Я не буду ніколи бити свою дитину за погані оцінки. Я поки що так кажу. Але я не планую так робити", - підкреслила вона.

Чому Волкова не хоче заміж

Зазначимо, що доньку Алла Волкова народила від свого хлопця. На запитання Дьоміна, чи хоче вона заміж, комікеса відповіла, що ні.

"Я не бачу в цьому сенсу. Я розумію, чому це роблять жінки, яким потрібно, щоб була гарантія, що в їхніх дітей буде майбутнє, якісь фінанси. У мене так вийшло, що я можу забезпечити свою дитину, мені не потрібні аліменти від Богдана", - підкреслила Волкова.

Водночас її коханий освідчився їй і подарував каблучку.

Алла Волкова народилася і виросла в Червонограді Львівської області. Вона стала відома як перша стендап-комікеса, яка зібрала сольний концерт у київському "Палаці спорту" із 7 тис. глядачів у січні 2024 року.