"Я испугалась": стендап-комикесса Волкова раскрыла подробности беременности и почему не спешит замуж

Как Алла Волкова узнала о беременности

Дело в том, что Волкова уже была беременна в 18 лет - тогда она сделала аборт. Год назад она признавалась, что пока что не готова стать мамой.

На вопрос Демина, какой была ее первая реакция на беременность, она честно призналась, что испугалась.

"Я испугалась. Это были какие-то новые чувства для меня. Был такой страх", - отметила она.

Сразу после того, как Алла узнала об этом, она сообщила своему возлюбленному, юмористу Богдану Боярину.

"Он говорит: "Если это от меня, то иди, ложись спать", - отметила стендап-комикесса.

В то же время она боялась, чтобы любимый не стал настаивать на аборте, как ее первый муж Валерий.

"Не могу сказать, что он прямо привез меня за шкирку и сказал: "Иди делай", но он тогда сказал, что мы молодые и так далее", - рассказала Волкова.

Сейчас дочери Аллы Волковой два месяца.

"Я не буду никогда бить своего ребенка за плохие оценки. Я пока что так говорю. Но я не планирую так делать", - подчеркнула она.

Почему Волкова не хочет замуж

Отметим, что дочку Алла Волкова родила от своего парня. На вопрос Демина, хочет ли она замуж, комикесса ответила, что нет.

"Я не вижу в этом смысла. Я понимаю, почему это делают женщины, которым нужно, чтобы была гарантия, что у их детей будет будущее, какие-то финансы. У меня так получилось, что я могу обеспечить своего ребенка, мне не нужны алименты от Богдана", - подчеркнула Волкова.

В то же время ее возлюбленный сделал ей предложение и подарил кольцо.

Алла Волкова родилась и выросла в Червонограде Львовской области. Она стала известна как первая стендап-комикесса, которая собрала сольный концерт в киевском "Дворце спорта" с 7 тыс. зрителей в январе 2024 года.