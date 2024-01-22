Українська комікеса під час виступу пожартувала про переможницю "Битви екстрасенсів". Справа дійшла до суду
Українська стендаперка Алла Волкова під час свого виступу пожартувала над ясновидицею Оленою Куриловою. Однак екстрасенс не оцінила жарт і пішла до суду.
Про це повідомляє РБК-Україна (проєкт Styler).
Під час підготовки матеріалу використовувалися джерела: відео Алли Волкової в TikTok, сюжет "Сніданку з 1+1".
Що сталося між гумористкою та ясновидицею
Олена Курилова залишила коментар під відео Алли в соціальних мережах.
"Це не гумор. З тобою все погано", - написала екстрасенс.
Своєю чергою Алла вирішила написати про це для свого майбутнього стендапу.
"Як комік я була дуже здивована, що відьма оцінила мій гумор. Я зрозуміла, що якщо відьма оцінює мій гумор, значить я цілком можу оцінити її роботу", - розповідає Алла.
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Однак Олені Куриловій це не сподобалося. За тиждень після виступу асистентка Алли отримала повідомлення від доньки Курилової Тетяни про те, що їхній сімейний адвокат хоче зв'язатися з комікесою.
Як виявилося, Алла незаконно використала ТМ "Олена Курилова" в комерційних цілях і порушила висвітлення її магічної діяльності.
Погрози підписниками
Прихильники Алли Волкової почали створювати жартівливі меми про цю ситуацію та поширювати їх у соціальних мережах. Але після цього на них посипалися погрози.
Так, наприклад, одному з підписників почали надсилати підроблені фото еротичного характеру з погрозами.
На сторінку самої Алли здійснили атаку ботів і намагалися заблокувати.
Коментар Олени Курилової
Менеджер ясновидиці попросила в журналістки надіслати професійне посвідчення. Однак далі спільної мови все одно не знайшлося.
"Не розумію, про що йдеться. Якщо вам чи вашим близьким погрожують, звертайтеся до правоохоронних органів", - відповіла менеджер Олени Курилової.
Раніше ми розповідали, як комікеса невдало пожартувала про вдів військових. На це відреагувала Аліна Михайлова.
А ще відомий гуморист Фіма Константиновський звернувся до людей, які не донатять.