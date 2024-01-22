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Українська комікеса під час виступу пожартувала про переможницю "Битви екстрасенсів". Справа дійшла до суду

Україна, Понеділок 22 січня 2024 12:54
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Українська комікеса під час виступу пожартувала про переможницю "Битви екстрасенсів". Справа дійшла до суду Алла Волкова пожартувала про Олену Курилову (колаж: РБК-Україна)
Автор: Юлія Гаюк

Українська стендаперка Алла Волкова під час свого виступу пожартувала над ясновидицею Оленою Куриловою. Однак екстрасенс не оцінила жарт і пішла до суду.

Про це повідомляє РБК-Україна (проєкт Styler).

Під час підготовки матеріалу використовувалися джерела: відео Алли Волкової в TikTok, сюжет "Сніданку з 1+1".

Що сталося між гумористкою та ясновидицею

Олена Курилова залишила коментар під відео Алли в соціальних мережах.

"Це не гумор. З тобою все погано", - написала екстрасенс.

Своєю чергою Алла вирішила написати про це для свого майбутнього стендапу.

"Як комік я була дуже здивована, що відьма оцінила мій гумор. Я зрозуміла, що якщо відьма оцінює мій гумор, значить я цілком можу оцінити її роботу", - розповідає Алла.

@volkova.alla Нове відео на каналі «Алла Волкова» #аллаволкова #стендапшоу #стендапкиїв #стендапукраїнською #аллаволковастендап #стендап #імпровізація оригінальний звук - Alla Volkova

Однак Олені Куриловій це не сподобалося. За тиждень після виступу асистентка Алли отримала повідомлення від доньки Курилової Тетяни про те, що їхній сімейний адвокат хоче зв'язатися з комікесою.

Як виявилося, Алла незаконно використала ТМ "Олена Курилова" в комерційних цілях і порушила висвітлення її магічної діяльності.

Погрози підписниками

Прихильники Алли Волкової почали створювати жартівливі меми про цю ситуацію та поширювати їх у соціальних мережах. Але після цього на них посипалися погрози.

Так, наприклад, одному з підписників почали надсилати підроблені фото еротичного характеру з погрозами.

На сторінку самої Алли здійснили атаку ботів і намагалися заблокувати.

Коментар Олени Курилової

Менеджер ясновидиці попросила в журналістки надіслати професійне посвідчення. Однак далі спільної мови все одно не знайшлося.

"Не розумію, про що йдеться. Якщо вам чи вашим близьким погрожують, звертайтеся до правоохоронних органів", - відповіла менеджер Олени Курилової.

Раніше ми розповідали, як комікеса невдало пожартувала про вдів військових. На це відреагувала Аліна Михайлова.

А ще відомий гуморист Фіма Константиновський звернувся до людей, які не донатять.

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сканал Битва екстрасенсів
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