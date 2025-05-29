"Я - жінка, яка буде вибирати": Олена Світлицька відповіла на чутки про роман із "Холостяком"

Останнім часом навколо особистого життя актриси ходить багато чуток. У соцмережах активно поширюється інформація про ймовірний роман Світлицької, яка на початку року повідомила про розлучення, з новим "Холостяком" Тарасом Цимбалюком.

"Я нікому не належу. У мене немає офіційно ніяких стосунків. Але те, що мені дарували подарунки, мені приділяли багато уваги, так, це правда", - зазначила Світлицька.

На запитання журналістки, чи правда, що в неї роман із Тарасом Цимбалюком, Олена Світлицька відповіла, що вони просто колеги. Відомо, що вони грають у виставі "Основний інстинкт" і часто з'являються в розважальних роликах у соцмережах.

"Ми колеги. Ми дійсно багато часу проводили разом. Ми класно дружимо, ми класно спілкуємося. Ми знімали разом дуже багато відео. Ми багато подорожували разом. Ну звичайно, у нас є якісь теплі, близькі, дружні стосунки", - зазначила вона.

Також актриса відповіла, як відреагувала на те, що Цимбалюк став новим холостяком.

"Побажала йому удачі", - з усмішкою на обличчі зазначила Олена.

Водночас акторка розвіяла чутки про те, що її можна буде побачити серед учасниць "Холостяка-14".

"Я - та жінка, яка буде вибирати. Мене не обиратимуть серед інших жінок. Ніколи", - заявила Світлицька.

На відео цей момент можна подивитися з 15:09.

Нагадаємо, наприкінці квітня в Telegram-каналі "Злива" з'явилася інформація про те, що Цимбалюк нібито у стосунках зі Світлицькою.

"За цей тиждень технічний відділ надіслав стільки історій про Тараса Цимбалюка, що враження, ніби вся Україна знає, з ким він спить. І, звісно ж, мова про Олену Світлицьку. Пара зовсім не ховається, їх заставали за лаштунками чи не всіх будинків культури й театрів, де були гастролі спільної вистави. Нам пишуть офіціанти ресторанів і працівники готелів про те саме", - сказано було в повідомленні.

Ба більше, після новини про те, що Цимбалюк став новим холостяком також запустили плітку про те, що він нібито батько дитини співачки Солохи. Тоді актор прокоментував ці чутки та розставив усі крапки над "і".