"Я зараз у процесі": соліст гурту TVORCHI відповів на хейт щодо незнання української мови

Як співак вчить українську мову

За словами Кенні, він не бачить жодної проблеми в тому, що в Ліверпулі він спілкуватиметься англійською. До того ж його колега із дуету - саунд-продюсер Андрій Гуцуляк - україномовний.

"Ми їдемо до Ліверпуля. У нас є українець, у нас є той, хто зможе спілкуватися з людьми там. Так що я не знаю, про що ви говорите. Якщо вони хочуть поговорити про це, тоді нехай", - сказав він.

Гурт TVORCHI розповіли про українську мову (instagram.com/suspilne.eurovision)

Також він додав, що він розуміє українську мову та зараз навіть бере уроки у репетитора.

"У мене є викладач... Я все розумію, я навчаюсь. Все буде Ок. Я зараз у процесі і я продовжу вчити мову, коли повернуся додому", - запевнив співак.