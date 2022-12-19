UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

"Я зараз у процесі": соліст гурту TVORCHI відповів на хейт щодо незнання української мови

Гурт TVORCHI (instagram.com/suspilne.eurovision)
Автор: Тетяна Самарук

Соліст гурту TVORCHI, який переміг у Нацвідборі на Євробачення-2023, нігерієць Джеффрі Кенні розповів, як вивчає українську мову. Зокрема, зараз співак розмовляє англійською. Також на нього "звалився" хейт від українців, які заявляють, що представляти Україну на конкурсі не може людина, яка не знає рідної мови.

Про це він розповів в інтерв'ю ТСН.

Як співак вчить українську мову

За словами Кенні, він не бачить жодної проблеми в тому, що в Ліверпулі він спілкуватиметься англійською. До того ж його колега із дуету - саунд-продюсер Андрій Гуцуляк - україномовний.

"Ми їдемо до Ліверпуля. У нас є українець, у нас є той, хто зможе спілкуватися з людьми там. Так що я не знаю, про що ви говорите. Якщо вони хочуть поговорити про це, тоді нехай", - сказав він.

Гурт TVORCHI розповіли про українську мову (instagram.com/suspilne.eurovision)

Також він додав, що він розуміє українську мову та зараз навіть бере уроки у репетитора.

"У мене є викладач... Я все розумію, я навчаюсь. Все буде Ок. Я зараз у процесі і я продовжу вчити мову, коли повернуся додому", - запевнив співак.

Раніше ми повідомляли, що після оголошення перемоги гурту TVORCHI шанси України отримати першість на Євробаченні 2023 змінилися.

Також ми писали, що відомо про гурт TVORCHI.

Читайте РБК-Україна в Google News
ЄвробаченняЄвробачення 2023TVORCHI