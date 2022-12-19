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"Я сейчас в процессе": солист группы TVORCHI ответил на хейт по поводу незнания украинского языка

Группа TVORCHI (instagram.com/suspilne.eurovision)
Автор: Татьяна Самарук

Солист группы TVORCHI, победивший в Нацотборе на Евровидение-2023, нигериец Джеффри Кенни рассказал, как изучает украинский язык. В частности, сейчас певец говорит по-английски. Также на него "свалился" хейт от украинцев, которые заявляют, что представлять Украину на конкурсе не может человек, не знающий родного языка.

Об этом он рассказал в интервью ТСН.

Как певец учит украинский язык

По словам Кенни, он не видит никакой проблемы в том, что в Ливерпуле он будет общаться по-английски. К тому же его коллега из дуэта - саунд-продюсер Андрей Гуцуляк - украиноязычный.

"Мы едем в Ливерпуль. У нас есть украинец, у нас есть тот, кто сможет общаться с людьми там. Так что я не знаю, о чем вы говорите. Если они хотят поговорить об этом, тогда пусть", - сказал он.

Группа TVORCHI рассказала об украинском языке (instagram.com/suspilne.eurovision)

Также он добавил, что понимает украинский язык и сейчас даже берет уроки у репетитора.

"У меня есть преподаватель... Я все понимаю, я учусь. Все будет Ок. Я сейчас в процессе и я продолжу учить язык, когда вернусь домой", - заверил певец.

Ранее мы сообщали, что после оглашения победы группы TVORCHI шансы Украины получить первенство на Евровидении 2023 года изменились.

Также мы писали, что известно о группе TVORCHI.

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