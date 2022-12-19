"Я зараз у процесі": соліст гурту TVORCHI відповів на хейт щодо незнання української мови

Соліст гурту TVORCHI, який переміг у Нацвідборі на Євробачення-2023 , нігерієць Джеффрі Кенні розповів, як вивчає українську мову. Зокрема, зараз співак розмовляє англійською. Також на нього "звалився" хейт від українців, які заявляють, що представляти Україну на конкурсі не може людина, яка не знає рідної мови.

Як співак вчить українську мову

За словами Кенні, він не бачить жодної проблеми в тому, що в Ліверпулі він спілкуватиметься англійською. До того ж його колега із дуету - саунд-продюсер Андрій Гуцуляк - україномовний.

"Ми їдемо до Ліверпуля. У нас є українець, у нас є той, хто зможе спілкуватися з людьми там. Так що я не знаю, про що ви говорите. Якщо вони хочуть поговорити про це, тоді нехай", - сказав він.

Гурт TVORCHI розповіли про українську мову (instagram.com/suspilne.eurovision)

Також він додав, що він розуміє українську мову та зараз навіть бере уроки у репетитора.

"У мене є викладач... Я все розумію, я навчаюсь. Все буде Ок. Я зараз у процесі і я продовжу вчити мову, коли повернуся додому", - запевнив співак.