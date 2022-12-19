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"Я зараз у процесі": соліст гурту TVORCHI відповів на хейт щодо незнання української мови

Новость на русском →
Понеділок 19 грудня 2022 12:05
"Я зараз у процесі": соліст гурту TVORCHI відповів на хейт щодо незнання української мови Гурт TVORCHI (instagram.com/suspilne.eurovision)
Автор: Тетяна Самарук

Соліст гурту TVORCHI, який переміг у Нацвідборі на Євробачення-2023, нігерієць Джеффрі Кенні розповів, як вивчає українську мову. Зокрема, зараз співак розмовляє англійською. Також на нього "звалився" хейт від українців, які заявляють, що представляти Україну на конкурсі не може людина, яка не знає рідної мови.

Про це він розповів в інтерв'ю ТСН.

Як співак вчить українську мову

За словами Кенні, він не бачить жодної проблеми в тому, що в Ліверпулі він спілкуватиметься англійською. До того ж його колега із дуету - саунд-продюсер Андрій Гуцуляк - україномовний.

"Ми їдемо до Ліверпуля. У нас є українець, у нас є той, хто зможе спілкуватися з людьми там. Так що я не знаю, про що ви говорите. Якщо вони хочуть поговорити про це, тоді нехай", - сказав він.

&quot;Я зараз у процесі&quot;: соліст гурту TVORCHI відповів на хейт щодо незнання української мовиГурт TVORCHI розповіли про українську мову (instagram.com/suspilne.eurovision)

Також він додав, що він розуміє українську мову та зараз навіть бере уроки у репетитора.

"У мене є викладач... Я все розумію, я навчаюсь. Все буде Ок. Я зараз у процесі і я продовжу вчити мову, коли повернуся додому", - запевнив співак.

Раніше ми повідомляли, що після оголошення перемоги гурту TVORCHI шанси України отримати першість на Євробаченні 2023 змінилися.

Також ми писали, що відомо про гурт TVORCHI.

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