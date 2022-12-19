"Я сейчас в процессе": солист группы TVORCHI ответил на хейт по поводу незнания украинского языка

Солист группы TVORCHI, победивший в Нацотборе на Евровидение-2023 , нигериец Джеффри Кенни рассказал, как изучает украинский язык. В частности, сейчас певец говорит по-английски. Также на него "свалился" хейт от украинцев, которые заявляют, что представлять Украину на конкурсе не может человек, не знающий родного языка.

Как певец учит украинский язык

По словам Кенни, он не видит никакой проблемы в том, что в Ливерпуле он будет общаться по-английски. К тому же его коллега из дуэта - саунд-продюсер Андрей Гуцуляк - украиноязычный.

"Мы едем в Ливерпуль. У нас есть украинец, у нас есть тот, кто сможет общаться с людьми там. Так что я не знаю, о чем вы говорите. Если они хотят поговорить об этом, тогда пусть", - сказал он.

Группа TVORCHI рассказала об украинском языке (instagram.com/suspilne.eurovision)

Также он добавил, что понимает украинский язык и сейчас даже берет уроки у репетитора.

"У меня есть преподаватель... Я все понимаю, я учусь. Все будет Ок. Я сейчас в процессе и я продолжу учить язык, когда вернусь домой", - заверил певец.