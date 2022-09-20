"Я заплющую очі": Ані Лорак вперше за півроку звернулася до шанувальників

Що написала співачка

Зазначимо, що Лорак продовжує жити в Росії, коли в країні йде жорстока війна. Зірка 1 березня написала до соцмережі з проханням зупинити війну, але після цього вона мовчала. Навіть на своїх концертах вона не говорить жодного слова про країну-агресора Росію.

Ну а зараз Кароліна вирішила ще раз нагадати фанатам про те, що "сцена – це її життя".

"Я заплющую очі і подумки обіймаю кожного, хто читає ці рядки. Моє серце переповнене любов'ю, болем, співчуттям, страхом, тривогою. Сцена - моє життя. Я можу жити, коли дихаю одним повітрям з вами. Я співаю, поки мої пісні стосуються вашої душі", - написала українка.

Цікаво, що у публікації в Instagram вона відключила коментарі, але у Facebook ця функція залишилася доступною.

Лорак звернулася до шанувальників (фото: instagram.com/anilorak)

Українці відреагували на публікацію Лорак

У коментарях на Facebook українці написали співачці, що вона заплющила очі на війну в Україні, тому її пости зараз не мають жодного значення.