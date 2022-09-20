"Я закрываю глаза": Ани Лорак впервые за полгода обратилась к поклонникам

Что написала певица

Отметим, что Лорак продолжает жить в России, когда в ее стране идет жестокая война. Звезда 1 марта написала в соцсети с просьбой остановить войну, но после этого она молчала. Даже на своих концертах она не говорит ни слова о стране-агрессоре России.

Ну а сейчас Каролина решила еще раз напомнить фанатам о том, что "сцена - это ее жизнь".

"Я закрываю глаза и мысленно обнимаю каждого, кто читает эти строки. Мое сердце переполнено любовью, болью, состраданием, страхом, тревогой. Сцена — моя жизнь. Я могу жить, когда дышу одним воздухом с вами. Я пою, пока мои песни касаются вашей души", - написала украинка.

Интересно, что в публикации в Instagram она отключила комментарии, но в Facebook эта функция осталась доступной.

Лорак обратилась к поклонникам (фото: instagram.com/anilorak)

Украинцы отреагировали на публикацию Лорак

В комментариях на Facebook украинцы написали певице, что она закрыла глаза на войну в Украине, поэтому ее посты сейчас не имеют никакого значения.