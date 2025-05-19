Відомий актор із "Просто Надії" вперше розповів, як знайшов кохання на сайті знайомств

Український актор театру і кіно Сергій Кисіль, який відомий багатьом за ролями в серіалах "Просто Надія", "Жіночий лікар. Нове життя", "Лікарка Ковальчук", вперше розповів, як познайомився з майбутньою дружиною.

Про це пише РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на його інтерв'ю Аліні Доротюк в YouTube.

Артист зазначив, що це сталося понад 13 років тому. На той момент він практично ніде не бував і вирішив зареєструватися на сайті знайомств.

"Якось у мене так було, що я постійно сидів удома. Поїхав на роботу, приїхав і вдома. Але воно набридає. І почали тільки ставати модними ці сайти знайомств. Здається, Badoo називався. Я зареєструвався", - пригадав він.

Водночас Сергій Кисіль наголосив, що не дуже любить соцмережі.

"Я зареєструвався, виклав фото, у мене були гарні фотографії. Я ж був вокалістом, мені робили фотосесію", - зазначив він.

Незабаром йому прийшло повідомлення від майбутньої дружини, на яке він навіть не відповів.

"Я не пам'ятаю, як там було. Мені приходить повідомлення: "Привіт. Давай познайомимося?" Я, здається, взагалі не відповів у цей день. Напевно, я злякався", - пригадав актор.

Сергій Кисіль дав інтерв'ю Аліні Доротюк (фото: instagram.com/serhiy_kysil)

Через якийсь час актор все ж вирішив поспілкуватися з нею, а незабаром зустрівся.

"Минув час, я знову дивлюся, дівчинка, нічого така. А-ну напишу: "Привіт, давай". Я думаю, що я буду тобі неправду говорити, але мені здається, що за тиждень ми вже зустрілися", - наголосив він.

Також він поділився, як пройшло їхнє перше побачення. Кисіль зізнався, що в нього не було грошей на кіно, тому він запропонував дівчині піти до нього.

"Йшов дощ. І грошей у мене особливо не було на кафе. Я кажу: "Поїхали до мене, нічого такого, я зараз швиденько візьму рибку скумбрію. Ми подивимося кіно, я тебе відвезу", - згадав він.

Дівчина відповіла згодою. А коли молоді люди заходили в будинок, Сергій представив майбутню дружину консьєржці.

"Кажу: "Це Аня. Запам'ятайте її, вона буде тут жити", - з посмішкою згадує актор.

За його словами, через тиждень вони вже з'їхалися і жили разом.

"Може, я вигадав собі цю історію, але таке знайомство було", - зазначив Кисіль.

На відео цей момент можна подивитися з 01:11:38.

Нагадаємо, Сергій Кисіль - український актор театру і кіно.

Народився 1984 року в Хмельницькому. Зіграв у близько 100 українських серіалах і фільмах за останні 10 років.

У 2023-2024 роках знявся в серіалах "Жіночий лікар. Нове життя", "Ловець снів", "Просто Надія", "АТП Перевізники", фільмі "Божевільні".